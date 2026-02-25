摩斯推「棒球堡」應援WBC　達美樂重現「骰到6披薩盒」再送馬芬

▲摩斯漢堡推出WBC應援美食。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

世界棒球經典賽即將開打，摩斯漢堡以棒球造型打造「炸和牛棒球堡」與「雙倍起司披薩熱狗堡」2款限定應援美食，3月2日開賣，再送限量棒球造型貼紙。達美樂則推「吃爆四強」披薩，以及只送不賣的「骰到6幸運小旗幟」。

▲炸和牛棒球堡。

▲雙倍起司披薩熱狗堡。

「炸和牛棒球堡」選用100%澳洲和牛加入洋蔥丁製成炸肉餅，搭配萵苣夾入棒球造型雪白麵包，再淋上卡菲沙拉醬，售價110元；「雙倍起司披薩熱狗堡」則是熱狗夾入麵包後淋上披薩醬、切達起司片及馬茲瑞拉起司絲，炙燒後有牽絲口感，售價120元。

摩斯大巨蛋店則獨賣「MOS應援餐」，內含炸和牛棒球堡、摩斯雞塊、月亮薯條、蒟蒻及飲品3選1，售價315元，買即送限量紀念棒球1個，送完為止。

▲MOS Friends棒球造型貼紙只送不賣。

3月1日至17日購買摩斯球賽應援多人點心組、米漢堡雙人餐、炸和牛棒球堡與雙倍起司披薩熱狗堡套餐，加碼隨機贈送5款MOS Friends棒球造型貼紙1張，送完為止。

MOS Order APP跨店取3月2日起至20日也有限時組合優惠，「雙倍起司披薩熱狗堡搭配雞塊月亮薯組、大杯冰紅茶」2套特價370元、「炸和牛棒球堡搭配雞塊月亮薯組、大杯冰紅茶」2套特價350元。

▲全新「康普茶調味飲品」有2款。

▲經典薯條、和風雞腿塊推「可可咖哩」新風味。

摩斯也推出全新「康普茶調味飲品」，其中「台灣橙康普蒟蒻冰茶」選用100%台灣紅茶加入乳酸菌、醋酸菌、酵母菌及摩斯紅茶，再以台東晚崙西亞橙果漿調和，最後加入寒天蒟蒻球，售價80元，另有原味「康普蒟蒻冰茶」，售價75元。

經典薯條、和風雞腿塊則推「可可咖哩」風味灑粉，薯條65元、雞腿塊70元。還有熱銷早餐「青梅豬排堡（售價75元）」、點心「明太子薯條（售價75元）」同步回歸。

▲達美樂今年也以「骰到6全民挺台灣」應援棒球賽事。

去年世界棒球經典賽資格賽，球迷希望達美樂將Logo中的骰子都改成「6」，象徵「骰到6」打線大爆發。當時達美樂將Logo改為兩個6點，再推出「骰到6」限定版披薩紙盒，中華隊如願擊敗對手打進經典賽。

達美樂今年再推出「骰到6全民挺台灣」應援經典賽，「大披薩盒」將限時換上「骰到6」包裝，加碼不限金額消費，再送可可馬芬1顆；明天起到3月1日，到全台門市「骰到6」旗幟簽名集氣，還能帶回限量「骰到6幸運小旗幟」。

▲「吃爆四強」披薩。

▲賽事當周3月2日至8日推出「應援棒球套餐」。

此外，即日起開賣球賽期間限定「吃爆四強」披薩，推出「日式章魚燒」、「韓風泡菜豬」、「澳洲BBQ雙腸」與「捷克奶油烤雞」，限時外帶半價優惠只要340元（優惠代碼：911480）。

賽事當周（3月2日至8日）另提供「應援棒球套餐」，內含吃爆四強披薩1個、全壘打強棒麵包、棒球披薩馬芬、三振對手蒜味巴掌麵包、骰到六可可馬芬及1.25L 大可樂，售價799元（優惠代碼：831116），各店售完為止。加碼外帶大披薩買1送1，再送大可樂（優惠代碼：131169）。

▲21風味館至3月17日前也推出吃烤雞挺棒球應援活動。（圖／業者提供，下同）

21風味館（21PLUS）3月17日前也有「吃烤雞挺棒球」 應援活動，香草烤半雞優惠價249元再送香脆炸雞1塊，香草烤雞優惠價480元送香脆炸雞2塊。21TOGO、竹科台積、台大微風等門市及UberEats、foodpanda、foodomo不參與此活動。