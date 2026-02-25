　
社會 社會焦點 保障人權

天價拖吊公司在台中！「大門深鎖」市府突襲撲空　同行揭黑底

▲拖吊2km開價5萬！中市府突襲「公司大門深鎖」　網站急關神隱了。（圖／中市府提供）

▲過年期間，北部發生天價拖吊爭議，經查其公司登記在台中，市府上午突襲發現「公司大門深鎖」，且公司網站急關。（圖／中市府提供）

記者游瓊華／台中報導

過年期間雙北、桃園接連發生拖吊車「天價」收費爭議，桃園有女騎士拖吊機車短短 2公里被開價5萬多，引發民眾怒火。經查，該拖吊業者商業登記在台中市政府，事發後不僅公司網站關閉，中市府前往公司查訪也碰壁。不過，資深拖吊司機白先生透露，該名拖吊業者其實與先前拖車流氓集團「小崔拖吊」根本同一批人。

台中市法制局指出，經查騰至國際企業社係於去年6月25日完成商業登記，經營「全球中部24h道路救援」網站，不過網站目前已關閉。昨(24)日起業者聯絡電話也無法接通，法制局消保官與交通局人員於今日前往業者登記營業處所訪查，業者營業場所大門深鎖，亦無人回應。

資深拖吊司機白先生透露，該名業者與先前小崔拖吊為同一集團，先前主腦遭逮後，其他人流竄到中、南部繼續用同一招，這次過年又回到北部，「真的是害蟲！」

法制局指出，由於至今都未接到消費者申訴，有關於媒體報導的拖吊服務爭議，拖吊的契約內容（收費項目、價格）以及車主與拖吊業者締約過程到底為何，將另以公文函請業者提出說明。

不過，法制局主任消保官何怡萱也建議消費者，在找尋業者的時候，即便被困在路中，一定要冷靜，並且詳細檢查拖吊業者有無清楚揭露公司名稱、地址跟商號名稱，更要耐心把業者傳送的內容詳細看清楚，如果有出現「到場視狀況另計」或收費不明確者，就換一家業者，或是參考高公局許可的業者清單，比較有保障。

02/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

