打造國際慢活生態度假露營聖地　鳳林生態遊憩區第二次公開招商

▲▼基地總面積約48.37公頃，擁有豐富自然生態與景觀資源，具備發展生態旅遊及度假露營之優越條件。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處為持續促進花東縱谷地區觀光發展，並響應健康、低碳、環保之旅遊趨勢，第2次辦理「花蓮縣鳳林鎮鳳林生態遊憩區興建營運移轉計畫案」公開招商，誠摯邀請優質民間團隊參與投資與營運。

縱管處表示，前曾經第1次公開徵求申請人作業（自114年10月30日起至115年1月30日下午5時止），但期間無申請人遞件。續依《促進民間參與公共建設法》（下稱促參法）及《民間自行規劃申請參與公共建設作業辦法》第12條規定，再次辦理。

鳳林生態遊憩區基地總面積約48.37公頃，位於鳳林鎮，緊鄰省道台九線，交通便利，並擁有豐富自然生態與景觀資源，具備發展生態旅遊及度假露營之優越條件。

▲▼園區第一期已完成露營、休閒體驗及觀光服務等基礎設施。

本案依促參法第46條規定辦理，於完成政策公告及初審作業後，賡續辦理第二次公開徵求其他投資人。整體開發採OT及BOT複合模式，引進民間資源與創新規劃，特許期間為55年。另規定民間機構就委託營運範圍之營運前投資，以及委託新建營運範圍之新建期投資總額，不得低於新台幣2.4億元（含稅）。

縱管處表示，園區第一期已完成露營、休閒體驗及觀光服務等基礎設施，包括65席營位、污水處理廠、炊事亭、販賣部、公廁及淋浴間等，並持續推動生態池及服務中心等設施興建工程。期盼透過本次招商，引進專業團隊整合在地特色與永續理念，將園區打造為兼具生態教育、休閒體驗與國際慢活風格之度假營地，成為花東地區新興觀光亮點。

本次公開徵求期間自115年2月25日起至115年5月25日下午5時止。申請人資格允許單一法人，或由5家（含）以下法人組成之合作聯盟。有關申請方法、申請須知、投資契約（草案）及相關招商文件資料，已公告於財政部促參司網站（ https://ppp.mof.gov.tw/WWW/inv_ann.aspx ） 及縱管處全球資訊網站。

歡迎上網查詢或電話聯繫本案承辦人川小姐（電話：886-3-8875306，分機622）。申請人如有疑義，應於公告日起30日內以書面向縱管處請求釋疑。

