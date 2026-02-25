無菸政策仍一堆菸蒂　她籲設3分鐘吸菸區：不然1根菸蒂蔣萬安深蹲1次

▲吳欣岱。（圖／記者陳家豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北燈節登場，台北市長蔣萬安試辦「無菸燈節」，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱比較東京無菸措施後，質疑北市府「吸菸區設置不夠」，且年貨大街迪化街實行無菸政策後，現場仍出現成千上百菸蒂。北市議員游淑慧則批評，當醫師為吸菸者講話？吳欣岱稍早回應，無菸城市是蔣萬安提的，別人提出建議又不聽，那就照原來的規劃，「今年台北燈會期間，我在周邊每看到一個菸蒂，就請蔣萬安深蹲一下；樣既促進健康，又兼顧環保」。

吳欣岱指出，蔣萬安市府的無菸城市政策流於表面宣示，缺乏對行為科學的實際考量，在人潮擁擠的大型節慶中，若合法選項不夠便利，違規行為必然發生，政策制定應該如大禹治水般堵不如疏，才能真正達到公共管理的目標。

吳欣岱從過去的臨床經驗分析，診間有許多每天必須抽兩包菸的重度癮君子，若強烈要求他們在一天之內立刻戒菸，往往只會導致民眾更換醫師或對病情有所隱瞞。她認為這並非出自於無條件的寬容，而是必須正視的人之常情，面對公共政策也是同樣的道理，執政者必須給予合理且具替代性的舒壓方式，提供對健康更有幫助的其他選擇，與其一味防堵，不如提供適當的疏導途徑。

吳欣岱舉例，年貨大街迪化街的無菸政策實測結果已經顯示，在人潮高度密集的環境下，步行五百公尺往往需要耗費二十分鐘以上，這直接導致距離吸菸區僅一百公尺的西寧北路上仍出現成千上百的菸蒂。她借鏡東京的實務經驗指出，在人潮洶湧的商圈或大型活動中，管理的關鍵從來不是禁菸範圍畫得多大，而是民眾行為的容忍距離。她主張，實際做法應該是確保步行三分鐘內即可抵達明確的合法吸菸區，唯有在這樣的條件下，嚴格的禁菸規定才有可能被落實，無菸城市也才不會淪為一句口號。

吳欣岱指出，西門町展區目前僅設置三個吸菸區，且全數集中在展區邊界，而花博展區對於身處核心人潮的民眾而言，實際步行距離往往高達四百至六百公尺以上，在燈節尖峰時段，這代表著超過十幾分鐘的移動成本，最終的結果並不是讓民眾停止抽菸，而是迫使這些行為躲進周邊巷弄、騎樓或轉角，這種忽視現場移動成本的規劃，不僅讓吸菸行為變得更隱蔽且難以管理，更會累死所有第一線的基層稽查人員。

吳欣岱呼籲，如果台北市府的目標是打造真正的無菸城市，就不能只停留在擴大禁菸範圍的政策宣示，而必須誠實面對現場的行為現實。她期盼蔣市府能重新檢討規劃，當合法選項不夠近且不方便時，違規亂象必定會發生，與其事後疲於奔命地進行取締，不如在制度設計之初就補足吸菸區的密度與位置，只有建立讓願意守法的人不會無力配合的機制，才能有效降低環境負擔，共同守護台灣的醫療資源與社會品質。