仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松228登場　警預告加強交通疏導

▲仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松活動盛況。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026第三屆仁愛鄉賽德克櫻花季路跑活動將於2月28日(星期六)清晨6時至下午2時舉行，由仁愛鄉公所主辦、邀請全台跑友在漫天飛舞的櫻花下，享受結合運動、美景與在地文化的春日旅程；仁愛警分局已事先規劃警力執行交通疏導，以維護活動期間交通秩序及跑者安全。

仁愛分局表示，活動當日路跑路線於臺14線83.5公里至94公里、投87線全線及投85線全線(合作產業道路)來回，活動路段未實施道路封閉管制，該分局將視現場參賽者行進及車流狀況，派遣警力於重要路口及易壅塞路段執行交通疏導措施，建議民眾避開該時段行駛道路，並請配合執勤員警指揮及疏導措施。

分局呼籲，因活動賽事參賽者及遊客眾多，且路幅狹窄及有多處彎道，籲請行經該道路之駕駛人減速慢行、隨時注意跑者之動向，保持安全距離並遵守交通規則，並嚴禁在賽道旁併排停車觀賽或強行超車、按鳴喇叭驚擾選手，警方將加強違規停車取締、維護賽道安全。

仁愛分局提醒，櫻花盛開期間的霧社及活動會場周邊停車空間有限，建議參與活動的跑者與遊客盡量搭乘接駁車或共乘，減少山區路段車輛壅塞，確保活動當天道路順暢使活動能順利進行，另切勿酒後駕車、疲勞駕駛，尊重用路人之路權。