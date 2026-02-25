川普：伊朗正研發「可打到美國」的飛彈

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普24日在國情咨文演說上談及伊朗情勢，稱伊朗已經研發出能夠威脅歐洲與美國海外基地的飛彈，且在去年午夜美軍發動攻擊之後，伊朗正在研發可以打到美國的飛彈。

川普提及美軍去年6月對伊朗發動的午夜重錘行動（Operation Midnight Hammer），此行動摧毀伊朗核計畫。他說，美國數十年來的政策就是絕不允許伊朗取得核武，就在近期數月，伊朗境內發生許多抗議示威，但伊朗卻朝示威者開火、處以絞刑，是美國從中阻止。

川普說，伊朗已經研發出能夠威脅歐洲與美國海外基地的飛彈，且在午夜重錘行動過後，伊朗正在研製可以打到美國的飛彈。

川普也提到，他更傾向與伊朗達成協議，但伊朗並沒有說出美國官員想聽到的話，「我們正在與他們（伊朗）進行談判，他們想達成協議，但我們還沒聽到那句關鍵的話：我們永遠不會擁有核武」。

另一方面，川普稱，在他重返白宮之後已經終結8場戰爭，且美國正努力結束第9場戰爭，也就是俄烏戰爭，「要是我當總統，這場戰爭根本就不會發生。身為總統，我會在任何可能的地方爭取和平，但在必要之時，我絕對會毫不猶豫地挺身對抗美國所面臨的威脅」。

在先前競選期間，川普經常宣稱會在就職後24小時之內解決俄烏戰爭，但至今美國的外交努力仍未能阻止這場衝突，即便川普本人曾多次促成俄烏雙方坐上談判桌，包括與烏克蘭總統澤倫斯基會晤、美俄領導人的阿拉斯加峰會。