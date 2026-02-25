　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普：伊朗正研發「可打到美國」的飛彈

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普24日在國情咨文演說上談及伊朗情勢，稱伊朗已經研發出能夠威脅歐洲與美國海外基地的飛彈，且在去年午夜美軍發動攻擊之後，伊朗正在研發可以打到美國的飛彈。

川普提及美軍去年6月對伊朗發動的午夜重錘行動（Operation Midnight Hammer），此行動摧毀伊朗核計畫。他說，美國數十年來的政策就是絕不允許伊朗取得核武，就在近期數月，伊朗境內發生許多抗議示威，但伊朗卻朝示威者開火、處以絞刑，是美國從中阻止。

川普說，伊朗已經研發出能夠威脅歐洲與美國海外基地的飛彈，且在午夜重錘行動過後，伊朗正在研製可以打到美國的飛彈。

川普也提到，他更傾向與伊朗達成協議，但伊朗並沒有說出美國官員想聽到的話，「我們正在與他們（伊朗）進行談判，他們想達成協議，但我們還沒聽到那句關鍵的話：我們永遠不會擁有核武」。

另一方面，川普稱，在他重返白宮之後已經終結8場戰爭，且美國正努力結束第9場戰爭，也就是俄烏戰爭，「要是我當總統，這場戰爭根本就不會發生。身為總統，我會在任何可能的地方爭取和平，但在必要之時，我絕對會毫不猶豫地挺身對抗美國所面臨的威脅」。

在先前競選期間，川普經常宣稱會在就職後24小時之內解決俄烏戰爭，但至今美國的外交努力仍未能阻止這場衝突，即便川普本人曾多次促成俄烏雙方坐上談判桌，包括與烏克蘭總統澤倫斯基會晤、美俄領導人的阿拉斯加峰會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔣萬安宣布家有12歲以下爸媽　日減1小時工時、工資市府補8成
2000元刮刮樂「買1萬只中1000」　苦主：不敢相信！彩券
發不出來！TPASS 2.0回饋金沒入帳　7.2萬乘客受影響
徐巧芯贏了！「無良公關」管理員遭判刑
經營24年！　FANCL公告「全面撤出台灣」
爆乳黃牛夫妻被實名制打趴！　欠一屁股債

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普喊「關稅收入取代所得稅」　美媒打臉：稅率100%才有可能

不滿逼考試！21歲男槍殺商人父「屍體塞油桶」　在妹妹面前分屍

韓股再創新高！不到一個月「飆破6000點」　全球最亮眼超越台灣

川普：伊朗正研發「可打到美國」的飛彈

川普4月訪中救人？　黎智英女兒受邀「現身國情咨文演說」

川普國情咨文提關稅！稱獲18兆美元投資　宣布美國進入黃金年代

80歲男掏霰彈槍射殺失智妻　冷血吐心聲：寧願坐牢也不想再照顧

美國航空客機降落　機翼驚見「多處彈孔」！緊急停飛調查

俄烏戰爭陣亡數恐飆50萬　紐時：俄羅斯二戰以來最慘

日媒NHK德黑蘭分社長　傳遭伊朗當局逮捕拘禁

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

川普喊「關稅收入取代所得稅」　美媒打臉：稅率100%才有可能

不滿逼考試！21歲男槍殺商人父「屍體塞油桶」　在妹妹面前分屍

韓股再創新高！不到一個月「飆破6000點」　全球最亮眼超越台灣

川普：伊朗正研發「可打到美國」的飛彈

川普4月訪中救人？　黎智英女兒受邀「現身國情咨文演說」

川普國情咨文提關稅！稱獲18兆美元投資　宣布美國進入黃金年代

80歲男掏霰彈槍射殺失智妻　冷血吐心聲：寧願坐牢也不想再照顧

美國航空客機降落　機翼驚見「多處彈孔」！緊急停飛調查

俄烏戰爭陣亡數恐飆50萬　紐時：俄羅斯二戰以來最慘

日媒NHK德黑蘭分社長　傳遭伊朗當局逮捕拘禁

川普喊「關稅收入取代所得稅」　美媒打臉：稅率100%才有可能

蔣萬安宣布家有12歲以下童　爸媽日減1小時工時、工資市府補8成

吳欣岱喊走3分鐘就該有吸菸區　Cheap直言做法極端：廁所都沒這麼多

文東珠二度牛棚投30球　投手教練笑稱「正在和我對抗」

Discord年齡驗證惹爭議　網憂人人掃臉...官方道歉「溝通不當」

邁阿密見！WBC日本隊世代傳承　北山亘基感謝達比修有

劉雨柔老公遭批「媽寶球星」爆氣回網友！　帶球婚8個月傳爭吵

快訊／國1北上拖板車自小客追撞...佔用2車道　回堵7公里塞爆

島語自助餐廳進軍台南　落腳南紡購物中心

場均15.5分不夠！台鋼獵鷹與雙能衛多比分道揚鑣

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

國際熱門新聞

川普拜登都曾警告　紐時：矽谷忽視台海風險

華爾街一哥驚見「2008金融海嘯」前恐怖景象：對手正在做傻事

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

台積電ADR大漲4.25％！　AI又翻紅美股全收高

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

認了！高市早苗贈自民黨議員「當選賀禮」

聯大決議挺烏克蘭領土完整　美國棄權

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

南韓22歲蛇蠍女「AI試毒」奪2命！　IG追蹤暴增破萬

旅遊網紅教「飯店咖啡機洗內褲」炎上　IG回應了

泰國軍方邊境交火！　「柬埔寨部隊發射榴彈」

法院遇殺子仇人　父衝上去壓地暴揍

最靠近台灣！日本與那國島將部署飛彈部隊

民調：6成美國人認為79歲川普「越老越失控」

更多熱門

相關新聞

黎智英女兒受邀　現身川普國情咨文演說

黎智英女兒受邀　現身川普國情咨文演說

美國總統川普24日發表第二任期首次國情咨文演說，香港壹傳媒創辦人黎智英之女黎采（Claire Lai）受邀出席，眾議院議長強生稱此舉向外界傳遞「美國決心營救黎智英」的訊息。這項安排格外受到矚目，因為時間點正值川普預計4月訪問北京前夕。

川普對全球徵15%關稅！　侯友宜：新北中小企業面臨嚴峻挑戰

川普對全球徵15%關稅！　侯友宜：新北中小企業面臨嚴峻挑戰

川普再提關稅！　稱獲得18兆美元投資

川普再提關稅！　稱獲得18兆美元投資

NHK德黑蘭分社長　傳遭伊朗當局逮捕監禁

NHK德黑蘭分社長　傳遭伊朗當局逮捕監禁

在伊朗華人曝物價飛漲30％ 華聯會備妥8輛遊覽車隨時撤離

在伊朗華人曝物價飛漲30％ 華聯會備妥8輛遊覽車隨時撤離

關鍵字：

川普伊朗飛彈核武

讀者迴響

熱門新聞

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

彭佳慧回應了！

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

最不會社交三大星座！

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫證實了

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

更多

最夯影音

更多
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面