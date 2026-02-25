川普4月訪中救人？　黎智英女兒受邀「現身國情咨文演說」

▲ 黎智英之女黎采受邀出席川普國情咨文演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普24日發表第二任期首次國情咨文演說，香港壹傳媒創辦人黎智英之女黎采（Claire Lai）受邀出席，眾議院議長強生稱此舉向外界傳遞「美國決心營救黎智英」的訊息。這項安排格外受到矚目，因為時間點正值川普預計4月訪問北京前夕。

黎智英重判20年 女兒形容判決殘酷

綜合《紐約時報》等美媒，78歲的黎智英本月稍早遭香港法院以《國安法》罪名重判20年徒刑，創下香港國安罪最重刑罰紀錄。他被控串謀勾結外國勢力罪名成立，罪證源自於他過去曾與美國政界人士會面。黎采形容這項判決「殘酷得令人心碎」，更悲痛表示，若判決執行，父親將會「作為烈士死在獄中」。

強生盛讚黎采勇氣 強調黎智英捍衛民主

強生23日宣布黎采將出席國情咨文，盛讚她展現「非凡勇氣」，更強調黎智英畢生致力於捍衛香港民主，如今卻僅因捍衛言論自由、批評中共極權鎮壓而身陷囹圄。

紐澤西州共和黨眾議員史密斯（Christopher H. Smith）協助安排此次訪問，稱讚黎采與其兄長黎崇恩（Sebastien Lai）持續為父親奔走的精神，「這激勵我們所有人採取行動，包括川普總統在內，他已多次提及黎智英遭不公正監禁的處境」。

川普承諾營救 4月北京行成關鍵

川普曾公開承諾會要求中國國家主席習近平釋放黎智英，並在競選期間保證「百分之百會讓他出來。」黎崇恩與黎采認為，川普4月的北京行對於營救父親「至關重要」，但北京與港府持續駁斥國際批評，警告外界勿干預內政。