生活 生活焦點

擺脫拖延症！社群爆紅「衝刺月」挑戰：30天高效率計畫　從底層邏輯重塑理想生活

▲▼行動,拖延,社群,30天,效率,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲與其漫無目的地原地踏步，不如透過短期的密集投入，讓自己從日常瑣事中抽離，專注於達成理想自我的核心目標。。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

想像一下那個理想中的自己：每天規律閱讀、擁有一套完美的晨間儀式，甚至完成了大型手作專案或寫完一本小說。當你擁有這些需要大量付出或徹底改變生活型態的宏大目標時，它們往往顯得遙不可及。然而，國外網站《Bustle》分享，最近在社群平台上流行的「衝刺月（Sprint Month）」概念，或許能讓你比想像中更快達成目標。TikTok創作者@kellylmatthews分享，這不是要推崇毒性競爭的加班文化，而是透過30天的密集投入，讓你從原本的「原地踏步」轉變為向目標「全力衝刺」，進而提升自己願意付出的行動力。

什麼是「衝刺月」？

這個概念過去一年在TikTok上廣為流傳。創作者@growwithkelli表示，衝刺月徹底改變了她的人生軌跡，讓她感覺自己彷彿跳躍到了另一個時空，成為了那個一直想成為的自己。對她而言，這意味著不再找藉口，而是透過健身、在正職工作之外追求熱情，來實踐對自己的承諾。

另一位創作者@devyoumans則認為，關鍵在於承諾過著理想生活。她指出：「現在的你與夢想中的你，唯一的差別就在於日常習慣。」她的實踐清單包括每天寫日記，以及為社群媒體製作更多長影音內容。

所謂的衝刺月，就是選擇一個或幾個目標，並在連續30天內每天朝目標推進。Laurel Therapy Collective的臨床總監、心理治療師Laurel van der Toorn指出，給自己一個月的期限，不僅能幫助完成待辦事項，對心理健康也有益處。

「雖然長期的持之以恆很重要，但我們無法一整年都對某件事投入極大的心力。」她向《Bustle》表示：「擁有明確的開始與結束日期，能讓我們比平常更努力地突破。衝刺月的這種結構化與時限感，正是它強大且有效的關鍵。」如果計劃努力的時間超過30天、甚至沒完沒了，反而容易讓人感到壓力沉重，在開始之前就消磨掉動力。

戰勝拖延症與建立新習慣

心理治療師Tiffany Green認為，衝刺月可以用來克服那種阻礙你跑馬拉松或申請研究所的拖延症。在衝刺月期間，你不再屈服於滑手機、或是為了逃避正事而去做「看起來很有生產力」的雜物（例如週二才清過冰箱，今天又去深層清潔一次），而是真正埋頭苦幹。一旦完成了這些大目標中最艱難的部分，後續的推進就會變得容易許多。

這30天的跨度也散非常適合調整日常小習慣。Van der Toorn建議，可以嘗試每天做瑜珈、挑戰「不消費月」、每晚認真保養、或是每天走八千步。只要拋開藉口，改變就會發生。

▲▼行動,拖延,社群,30天,效率,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

如何執行衝刺月？

衝刺月並不是強迫自己去做不喜歡的事，而是投入積極的心理能量，讓自己進入「順流」狀態。你可以把它看作是一個「不再阻礙自己前進」的練習。

1、確立目標：選擇這30天要專注的事情。是一個大目標？還是幾個小習慣？例如你想創業，這個月就專心架設網站、印名片、參加各種交流活動。

2、重心移轉：不要只是在有空時才敷衍應對，或只是流於空想。衝刺的核心在於將目標放在首位，列出清單並每天檢視。

3、具象化理想人生：如果你想養成新習慣，就讓自己活得像個已經擁有這些習慣的人。思考那個理想的自己早中晚會做什麼，然後照著做。

4、心理建設：當你感到精疲力竭時，提醒自己：這只需要堅持一個月。任何事只要堅持30天，你一定做得到。

在衝刺結束後，Green建議評估自己的成就並感受當下的心情。如果你感到疲累，那就好好休息，因為你已經跨越了最難的門檻；如果這些習慣已經開始內化，那就繼續保持。無論結果如何，你都已經邁出了實質的一大步。

擺脫拖延症！社群爆紅「衝刺月」挑戰：30天高效率計畫　從底層邏輯重塑理想生活

不想上班、莫名煩躁？心理師揭露「心靈崩潰」5大前兆：超過4項快求助

不想上班、莫名煩躁？心理師揭露「心靈崩潰」5大前兆：超過4項快求助

日本網站《Trill》分享公認心理師與臨床心理師町田奈穂指出，所謂「心靈崩潰」是指持續性的情緒低落，導致無法思考、什麼事都提不起勁的狀態。她提醒，在達到極限前，務必留意「5大前兆」，檢視自己是否正處於高風險狀態。

「48小時法則」打破拖延幻覺　社群爆紅目標管理術讓人動起來

「48小時法則」打破拖延幻覺　社群爆紅目標管理術讓人動起來

總是沒自信？專家傳授改善「自我肯定感」低落的3個練習

總是沒自信？專家傳授改善「自我肯定感」低落的3個練習

研究揭社群爆紅話題的新生成方式

研究揭社群爆紅話題的新生成方式

每天3分鐘清除大腦雜訊！3個簡單晨間收納習慣開啟正向的一天

每天3分鐘清除大腦雜訊！3個簡單晨間收納習慣開啟正向的一天

