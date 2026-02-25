江啟臣遭質疑收割航線政績！網洗版「謝謝蔡其昌」　蔡其昌謙虛回應

▲江啟臣23日訪張國煒。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨團總召蔡其昌立委任內積極為台中爭取航線，也曾多次拜會星宇航空董事長張國煒，但立法院副院長江啟臣23日在臉書發文稱，開工第一天就特別造訪星宇航空，感謝星宇航空將台中作為第二營運基地，遭質疑想收割蔡其昌政績，引發大批網友留言「謝謝蔡其昌委員」。對此，蔡其昌今（25日）謙虛表示，「看著大家在為爭取航班的事抱不平，其實是你們的功勞。因為有市場需求才有加開的可能性」。他也說，自己對江啟臣沒有什麼評論，機場要成事，只有蔡其昌1人的力量不夠，若有更多民代願意協助，自己都歡迎。

新任民進黨團總召、中華職棒會長蔡其昌今（25日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，並於會後接受媒體聯訪。蔡其昌表示，大家知道台中機場從水湳遷到清泉岡的第1天開始，「我就非常重視」，大家可能還不知道清泉崗國際機場第一班國際航線，是華信航空台中飛香港，「是我當第一屆立委的時候努力去促成」，接著第二班華信航空直飛胡志明也是自己當時想盡各種辦法促成，「這兩班我都還是首航的貴賓」。

蔡其昌指出，2005年自己第一次當立委開始就一直努力，從機場新航廈的興建跑道、停機坪一路到今天，這20幾年來對機場開發給予高度關注，「我對江副院長我沒有什麼評論，我只是說這個機場要能夠成事，更希望更多的民意代表一起來關心，過去我已經做了20幾年了，也促成了這個機場有能夠有今天的規模」。

▲蔡其昌。（圖／《POP撞新聞》提供）

「這樣的規模夠嗎？」蔡其昌認為，當然遠遠不夠。因此到現在還在持續說，新的國際航廈什麼時候要做？陽西區的開發什麼時候要處理？我們都持續在關心，「蔡其昌只有1個人的力量，其實還是不夠的，所以如果有更多的民意代表願意大家來協助，其實我都是歡迎的」。

蔡其昌說，也謝謝很多關心清泉岡機場的朋友，特別很多都是台中的朋友，他們真的很需要從商務、觀光角度，台中國際機場的發展其實是有潛力也有機會的，真的希望未來有更多人關注機場發展，讓中部地區民眾在商務、經商或旅遊上能有更多便利，帶來國際觀光客，發展台中的中部地區經濟，這是自己所期盼的。