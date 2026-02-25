2026苗栗火旁龍盛會熱鬧登場　鍾東錦、柯文哲連袂點睛祈福

▲2026苗栗火旁龍的祥龍點睛活動，市長余文忠、縣長鍾東錦和民眾黨創黨主席柯文哲等人，焚香祝禱恭迎龍神降臨。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市公所今（25）日在玉清宮舉行「2026苗栗火旁龍」的祥龍點睛、客家龍競技活動，市長余文忠、縣長鍾東錦和民眾黨創黨主席柯文哲等人，焚香祝禱恭迎龍神降臨，為15尾祥龍開光點睛，為連續第28年客庄民俗活動揭開熱鬧序幕。2月28日的火旁龍之夜，祥龍接受成千上萬的鞭炮洗禮，也將為系列活動帶到最高潮，精彩可期。

點睛儀式遵循古禮進行，由市長余文忠、代表會主席陳仁杰等人，向玉清宮眾神上奏表章，隨後由科儀老師依傳統「取紅」儀式，將米酒、硃砂與白鳳血調和，由點睛官依序為祥龍點睛開光，自龍睛至龍身、龍尾逐一完成，象徵靈氣注入、神威顯赫。苗栗縣長鍾東錦、民眾黨創黨主席柯文哲受邀同組點睛，吸引熱情支持者圍觀。

柯文哲表示，今年是他第3年來苗栗參加點睛活動，強調文化活動必須要每年舉辦、傳承，苗栗火旁龍活動的規模一年比一年大，不致於十份天燈、鹽水蜂炮和台東炸寒單等，有在地化才有國際化，火旁龍已讓苗栗向國際發光的節日。

點睛儀式完成後，群龍齊舞，搭配煙霧特效，宛如神龍騰雲駕霧，場面震撼，15尾祥龍也排列成祈福龍陣，開放民眾穿越「龍門陣」沾染龍氣，祈求新年平安順逆，市公所並準備限量「2026苗栗火旁龍」紀念抱枕致贈民眾，象徵福氣隨行。

今年「貓裏客家龍競技」共有9尾祥龍同場較勁，活動由三義「舞空術」粉紅神龍LUNA（希臘神話：月神）揭開序幕，舞空術龍隊團長陳慧芩表示，前年白色神龍、去年黑色神龍都是精心手工打造的傳統舞龍，傳統龍身會讓小朋友感覺比較威嚴，今年改成9節粉紅色神龍，寓意可愛和和善，吸引小朋友貼身認識客家文化。

市長余文忠表示，今年適逢苗栗火旁龍第28週年，意義非凡，不僅社區糊龍參與度再創新高，且多為社區長者組隊參與，展現銀髮族活力與凝聚力，三義僑成國小女龍隊首度參賽，成為歷來最年輕隊伍，象徵「吉馬接火旁」精神與文化向下扎根。

市公所說，27日火旁龍嘉年華邀請九天民俗技藝團等團體演出，28日火旁龍之夜，祥龍接受鞭炮洗禮，現場開放「霹靂火旁龍體驗」及親子「泡泡火旁龍體驗」，，3月5日客家天穿日，搭配傳統米食體驗與布馬陣等表演，當晚恭送神龍返天，為年度盛會畫下圓滿句點。活動期間有接駁專車，活動資訊請上Facebook「苗栗火旁龍」粉絲專頁查詢。