托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

▲保母陳偉馨（左）托育3個月大男嬰造成顱內出血失明，僅坦承過失行為，台北地院認定她故意大力搖晃造成腦傷，25日判她7年徒刑。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市保母陳偉馨2023年收費托育張姓夫妻出生不久的兒子，接手僅1個多月，就將男嬰摔成顱內出血導致雙眼失明、至今未癒，陳女辯稱失手跌落非故意，張姓夫妻怒批陳女說謊、企圖掩飾故意用力搖晃新生兒的犯行，台北地院審結，今（25日）依成年人故意對兒童傷害致重傷罪，判陳女7年徒刑，可上訴。

雙方本人與律師今都沒到庭聆判，張姓夫妻對陳女提起附帶民事求償9984萬餘元，另案審理，並抓包陳女被求償後，竟將名下房產贈與女兒過戶、藉此脫產，提告後，北院已判決撤銷陳女贈與及過戶房產行為，張姓夫妻並獲准在500萬元範圍內，假扣押陳女名下所有財產。

▲陳偉馨先前到台北地院出庭，閉眼不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於擔任醫師的張男，2023年4月與妻子共同跟領有合格保母證照的陳女簽訂在宅托育服務契約，隔月（5月）15日起，將當時3個月大的長子交給陳女照顧，約定托育時間為每周一到周五上午7點半到晚間6點半，得延長托育或留在陳女家過夜。

不料同年6月29日深夜11點多，男嬰出現呼吸與心跳停止等急症，陳女打119送醫急救時，已臉色發黑、口鼻溢出混合奶渣汁等透明液體，隔天（30日）轉院搶救，赫然發現男嬰頭頂部線性骨折、兩側硬腦膜下出血、雙側大範圍瀰漫性視網膜出血。

更嚴重的是，男嬰因顱內出血，造成雙眼失明、雙耳感音神經聽覺障礙、嬰兒腦性麻痺及癲癇等病症，被診斷為「受虐性腦傷」。

▲陳偉馨用隨身包包遮臉拒訪。（圖／記者黃哲民攝）

陳女到案聲稱事發前1天（28日）下午1點多，在家抱起男童不慎跌落、絕非故意虐嬰。檢方起訴陳女涉犯過失重傷害罪嫌，台北市政府已於2024年8月廢止陳女居家式托育服務登記，並依《兒童及少年福利與權益保障法》上網公布姓名。

陳女審理時曾辯稱男嬰是在低處摔落、頭部碰撞護欄。張男壓抑極度憤怒，以自身行醫經驗斥責陳女說謊，強調如此嚴重的新生兒腦傷，有如遭車輛高速撞擊，必定是故意大力搖晃所致，由於身為當事人、說話被疑不夠客觀，合議庭傳喚鑑定醫師作證，也認定是劇烈搖晃造成男嬰腦傷。

家屬氣憤陳偉馨不說實情

張男氣憤陳女不肯說出到底發生什麼事，僅對過失責任認罪，明顯混淆視聽、避重就輕。合議庭審理後，認定陳女出於故意所為，今依成年人故意對兒童傷害致重傷罪判刑7年，可上訴。

張妻於事發後一度辭職在家專心照顧兒子，持續尋求各種可能有用的復健治療，並上網分享心情點滴，包括兒子將滿3歲，眼前世界仍是一片黑暗，全日臥床無法自主移動、翻身，且每天承受癲癇折磨好幾次、抽搐痛哭，「讓我們看了心真的好痛」。

男嬰母親PO文心疼兒子

張妻PO文指出，這個年紀的孩子，會走路、會叫爸爸媽媽、可以去快樂地上學，「但是因為可惡的陳偉馨，我們一輩子都沒辦法體驗這樣的生活」，且她和丈夫陪伴兒子承受這一切痛苦時，陳女始終否認犯行、持續用謊言傷害她們，並過著逍遙生活，更移轉名下所有財產，完全看不出任何悔意。

張妻PO文說每次開庭對她和丈夫都是折磨，她們還被隔離訊問、先排除父母施虐嫌疑，她當庭哽咽說兒子出生做了完整的新生兒檢查，包括超音波和抽血檢查，結果都正常，「受傷前，他是個會笑、會追視、會抬頭，活力跟食慾都很好的健康寶寶」，全家人都盼望第一個孩子的到來，不可能施虐。

兒子終身難癒母求重判兇手

她和丈夫堅持出庭幫兒子討回公道，但聽到主治醫師證稱她兒子「從臨床經驗來看，聽力、視力恢復到正常的機率非常小，未來能走路的機率也非常小」，她的世界在那一刻崩塌了，「原來，這是醫生沒對病人家屬說出口的壞消息，在法庭上才被揭開」，張妻懇請法官從重量刑，「讓陳偉馨負起她應負的責任，唯有讓她在監牢裡失去自由，才能讓她體會小孩所承受痛苦的萬分之一」。