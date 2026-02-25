五股小客車轉彎未禮讓　機車撞上「空中翻一圈」2人重摔1骨折

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區昨（24日）晚間發生驚悚車禍，49歲曾姓男子駕駛小客車行經中興路與四維路口時，因轉彎未讓直行車，與對向機車發生猛烈撞擊。強大衝擊力導致機車當場「騰空翻一圈」，26歲鄭姓男騎士與後座女乘客重摔倒地，造成鄭男骨折送醫，女乘客則擦挫傷。經調查雙方均無酒駕，警方將針對曾男違規部分開罰，詳細肇責待警方調查。

▼監視器拍下撞擊瞬間，男騎士及後座女乘客騰空飛起 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

昨天晚間9時許，曾姓男子駕駛小客車，由五股四維路準備左轉中興路一段往蘆洲方向行駛。在轉彎過程中，與對向鄭姓男子騎乘的直行機車發生迎頭碰撞。撞擊瞬間力道極大，整輛機車受力後在空中翻轉了一圈，零件散落一地，鄭姓男騎士與後座22歲蘇姓女子重摔在地。

救護人員趕抵時，鄭姓騎士意識清楚，但全身多處擦挫傷及骨折，蘇姓女乘客則受到輕微擦傷。2人隨後被送往台北馬偕醫院治療，所幸均無生命危險。警方對雙方實施酒測均為0mg/L。初判小客車左轉時，未依規定禮讓對向直行車先行，是造成意外的主因。依道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款「轉彎車不讓直行車先行」開單，最高1800元罰鍰。

▼救護人員到場對男騎士包紮 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼肇事的白色小客車右車身凹陷 。（圖／記者陳以昇翻攝）