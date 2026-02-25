騎士被按喇叭抄安全帽理論　挨告恐嚇逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

機車騎士阿榮（化名）去年7月間因按喇叭問題，與小客車駕駛小清（化名）起爭執，他趁停等紅燈時拿著安全帽與小清理論，事後卻挨告恐嚇。不過，台南地院法官審理之後，發現阿榮並無做出危險動作，反而是小清的說詞與事實有所出入，最終裁定阿榮無罪，全案仍可上訴。

▲阿榮聲稱，拿著安全帽去理論是為了防身。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方認為，阿榮在2025年7月間騎車行經台南市某路口時，因自認遭到無故按鳴喇叭，竟趁停等紅燈時，拿著另一頂安全帽走到小清的車子旁邊，意圖理論，等到號誌轉為綠燈才離去，讓小清心生畏懼，他的行為涉犯刑法第305條之恐嚇罪嫌。

阿榮到案後堅決否認犯行，他辯稱，當時小清在後面長按喇叭，他以為遭到逼車，嚇了一跳，才會趁停紅燈時上前理論，拿安全帽只是為了防身，畢竟他不知道小清的背景，而且也沒有口出惡言，反而是小清比他還大聲，「後來綠燈亮了，我就走了」。

台南地院法官當庭檢視相關證據影像，發現阿榮和小清爭執的重點在於為何要長按喇叭，阿榮提到「我又沒有擋你的路，你要看看前面有沒有車耶」，可見他只是希望小清看清楚車流，揮動安全帽的幅度不大，也沒有做出任何朝小清揮、砸、丟的動作。

法官指出，小清在相關證據影像中，音量、語氣均明顯重於阿榮，當阿榮準備離開時，小清仍持續提高音量出言挑釁，可見小清是否因為阿榮的言行而感覺受到威脅，實屬有疑；此外，小清聲稱阿榮曾作勢要打人，勘驗結果卻沒有發現這個狀況。

法官表示，綜合現有證據看來，事發過程與阿榮所描述的內容大致相符，反而與小清的說詞有所出入，基於罪疑利歸被告原則，因無法認定阿榮有任何恐嚇行為，自應諭知無罪，以昭審慎，全案仍可上訴。