政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統國情報告傅崐萁堅持分段　蔡其昌：我跟韓國瑜都認為違憲

▲▼新任民進黨團總召蔡其昌接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲民進黨團總召蔡其昌。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前與五院院長新春茶敘，同意赴立法院國情報告，立法院長韓國瑜昨召開朝野協商，但最後因形式與程序未能達成共識，最後協商破局、擇期再談。對此，民進黨團總召蔡其昌今（25日）表示，國民黨團希望分段，但自己跟韓國瑜共同想法是，這又進入違憲狀況，希望大家再想想，因此擇期再議。民進黨團希望在不違憲前提下，促成總統國情報告這件事，讓國家往前走、朝野能夠弭平。

新任民進黨團總召、中華職棒會長蔡其昌今（25日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，並於會後接受媒體聯訪。對於協商破局，蔡其昌表示，其實也沒有破局，只是他和韓國瑜原先提的是，總統國情報告後，總統願意留下來聽立委想法，最後總統第二次發言。

國情報告形式違憲談不攏　協商又破局

蔡其昌指出，但對這個形式，國民黨團有不一樣的想法，希望分段，例如有14個委員要發言，就先請5個委員發言，發言完後再請總統第二次發言，再請5個委員發言，再請總統第三次、第四次發言等。自己跟韓國瑜共同的想法是，「這又進入違憲狀況」。

蔡其昌說，民進黨團願意促成憲法史上第一次國情報告，就是因為面臨朝野僵局，賴清德做為國家領導人，願意展現誠意，知道這個是行政院長的事情，但總統願意在憲法規定內，展現最容軟的姿態、最謙卑的心情，到立法院跟朝野領袖報告，這其實是成事的開始。

蔡其昌認為，如果能讓賴清德展現高度，讓立法院的爭議，從總預算、軍購一直到台美關稅談判，如果都能順利過關，這是國家之福，由總統帶頭做起，希望來彌平跟化解，這是好事，所以民進黨團很支持韓國瑜跟賴清德共同促成國情報告。

憲政史上第一次　綠與韓國瑜盼成事

蔡其昌說，自己昨天也一直說，過去20年來很多人希望來做這件事，但是大家都要競相加碼提了很多違憲的建議，就算賴清德、韓國瑜和民進黨團想促成這個事情，也不能違憲。因此希望在不要違憲的前提下，盡量讓總統來國情報告，聽聽不同聲音，這是好事。

媒體追問，看起來是傅崐萁沒有要退讓？蔡其昌表示，也不是什麼沒有退讓，是傅崐萁提了他的意見，「我跟韓院長認為這個就又進入違憲之虞」，所以希望大家再想想、再聊聊。他也跟傅崐萁雙方講好，看可不可以有更好的方法來共同促成這件事，因此韓國瑜就說擇期再聊聊。

蔡其昌強調，很期待促成總統國情報告，期待國家能夠往前走，朝野能夠彌平爭議，賴清德也展現誠意願意來做這個事情，這是好事，應該讓它可以成功。

至於是否有跟賴清德說明協商相關進度，蔡其昌表示，還沒跟府方報告，不過今天中常會會遇到賴清德，到時會跟賴清德說明。

綠白新任黨鞭老朋友　立院新會期「綠白合」成重點

媒體也關心，民眾黨團新任總召陳清龍與蔡其昌淵源深遠，前立委陳柏惟就爆料，陳清龍在2022年台中市長選戰是投給蔡其昌，怎麼看新會期綠白之間是否有更多溝通機會？

「不要再害清龍總召了啦。我們有私交這是真的」，蔡其昌笑說，但政治上的問題，沒有大家想的那麼複雜，在台中地區，自己跟陳清龍已經認識很久了，也有很好的互動，但政治的事情，人家有他們的立場，大家不宜再過度解讀這些事情。

不過，蔡其昌期盼，陳清龍能代表民眾黨，未來在對台灣有利的法案上，多多合作交流。民進黨願意敞開大門，包括軍購、台美貿易談判、總預算等，其實很多對國家急需、很重要的事情，只要對國家有利，沒有不能談的，「我很願意跟國民黨也好，民眾黨也好，我們就這些議題，大家可不可以有找出共識讓國家可以往前走」。

 
02/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽3月5日於東京巨蛋登場，新任民進黨團總召、中華職棒會長蔡其昌今（25日）提醒，要帶國旗進場沒問題，但不要太大，因為球場規定面積不可以過大影響別人。談及效力於大聯盟芝加哥小熊的台美混血球員「龍仔」Jonathon Long傷勢，蔡其昌說，初步檢查跟精密檢查都沒有骨折，但小熊隊希望可再觀察，會持續跟小熊隊接洽聯繫。

國情報告韓國瑜蔡其昌賴清德傅崐萁違憲

