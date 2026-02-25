桃機估228連假「日均運量14.7萬人次」　籲旅客提前3小時抵達

▲桃園機場春節總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次。（圖／桃園機場公司提供）

記者周湘芸／台北報導

春節期間不少民眾出國旅遊，根據桃園機場統計，2月13日至2月23日總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次，較去年同期增加約5.8%，228連假將至，預估日均運量約14.7萬人次，出境高峰單日15.3萬人次，呼籲旅客提早3小時抵達。

桃園機場公司指出，今年春節連假期間，桃園機場疏運作業整體平穩順暢，經統計，2月13日至2月23日共11日，總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次，較去年同期增加約5.8%，其中尖峰單日運量達16.9萬人次，出現旅客排隊情形。

機場公司表示，隨著228連假將至，預估日均運量約14.7萬人次，出境高峰落在2月26日，約15.3萬人次，入境高峰為3月2日，約14.9萬人次，提醒旅客提早抵達，並預留通關時間。

機場公司指出，今年春節期間有超過4天單日運量突破16萬人次，自出境報到到入境行李提領等作業流程均出現排隊情形，機場公司偕同各駐場單位於尖峰時段機動調整服務動線，協調增加出勤人力，同步優化行李輸送與分流作業，透過AI輔助運量預估模型及跨單位滾動檢討，尖峰日落點、整體預估運量皆與實際運量相符。

機場公司也提醒，228連假出國人潮眾多，尖峰時段入出境人潮集中，出境報到、行李託運、安檢，以及入境時的行李提領等流程皆有可能出現排隊停等情形，大量託運行李的處理也需時間逐步消化，呼籲旅客提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。