　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機估228連假「日均運量14.7萬人次」　籲旅客提前3小時抵達

▲▼桃園機場春節總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次。（圖／桃園機場公司提供）

▲桃園機場春節總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次。（圖／桃園機場公司提供）

記者周湘芸／台北報導

春節期間不少民眾出國旅遊，根據桃園機場統計，2月13日至2月23日總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次，較去年同期增加約5.8%，228連假將至，預估日均運量約14.7萬人次，出境高峰單日15.3萬人次，呼籲旅客提早3小時抵達。

桃園機場公司指出，今年春節連假期間，桃園機場疏運作業整體平穩順暢，經統計，2月13日至2月23日共11日，總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次，較去年同期增加約5.8%，其中尖峰單日運量達16.9萬人次，出現旅客排隊情形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

機場公司表示，隨著228連假將至，預估日均運量約14.7萬人次，出境高峰落在2月26日，約15.3萬人次，入境高峰為3月2日，約14.9萬人次，提醒旅客提早抵達，並預留通關時間。

機場公司指出，今年春節期間有超過4天單日運量突破16萬人次，自出境報到到入境行李提領等作業流程均出現排隊情形，機場公司偕同各駐場單位於尖峰時段機動調整服務動線，協調增加出勤人力，同步優化行李輸送與分流作業，透過AI輔助運量預估模型及跨單位滾動檢討，尖峰日落點、整體預估運量皆與實際運量相符。

機場公司也提醒，228連假出國人潮眾多，尖峰時段入出境人潮集中，出境報到、行李託運、安檢，以及入境時的行李提領等流程皆有可能出現排隊停等情形，大量託運行李的處理也需時間逐步消化，呼籲旅客提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／男歌手認錯了！酒駕撞死運將「鞠躬道歉」
快訊／Gogoro台灣＆海外最新計畫曝！　新款聯名車3／3發
無菸政策一堆菸蒂！她籲設3分鐘吸菸區：不然1根菸蒂蔣萬安深蹲
天價拖吊公司在台中！大門深鎖撲空　同行揭黑底
等不到台積電下跌！　夫妻「合資500萬」閉眼All in
快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會黑名單
冷氣墜17樓砸死政大女學霸！　二審判決出爐
股市小白「只買1檔ETF」　過完年超害怕：1個月賺百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

昨天濃霧取消7航班影響604人　金門機場今早仍有近200人候補

擺脫拖延症！社群爆紅「衝刺月」挑戰：30天高效率計畫　從底層邏輯重塑理想生活

桃機估228連假「日均運量14.7萬人次」　籲旅客提前3小時抵達

「只買1檔ETF」過完年驚呆　股市小白超害怕：1個月賺百萬

北台灣降溫3地有雨　228連假全台濕答答

228連假訂房「雲林、台南、苗栗」衝前三　國道恐壅塞

總預算卡關「TPASS 2.0回饋金」沒錢發　公路局：領取時程另公布

139次自強號故障！500旅客摸黑走鐵軌回斗南站　一度單線雙向行車

學測數B「五標都降」　英文3261人滿級分人數最多

雨擴全台！　連假大變天

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

昨天濃霧取消7航班影響604人　金門機場今早仍有近200人候補

擺脫拖延症！社群爆紅「衝刺月」挑戰：30天高效率計畫　從底層邏輯重塑理想生活

桃機估228連假「日均運量14.7萬人次」　籲旅客提前3小時抵達

「只買1檔ETF」過完年驚呆　股市小白超害怕：1個月賺百萬

北台灣降溫3地有雨　228連假全台濕答答

228連假訂房「雲林、台南、苗栗」衝前三　國道恐壅塞

總預算卡關「TPASS 2.0回饋金」沒錢發　公路局：領取時程另公布

139次自強號故障！500旅客摸黑走鐵軌回斗南站　一度單線雙向行車

學測數B「五標都降」　英文3261人滿級分人數最多

雨擴全台！　連假大變天

仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松228登場　警預告加強交通疏導

東京巨蛋應援規範看這裡！蔡其昌：國旗可帶但尺寸要注意

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產後私密處變鬆弛可自然恢復　醫教緊實心法：給媽媽半年時間

比特幣失守65000美元！00909價甜引買氣　法人曝後市關鍵

爆乳黃牛夫妻又起訴！被實名制打趴　賣GD演唱門票欠一屁股債

台南取消兩段式左轉「事故下降21%」　魏嘉賢讚：若執政要在花蓮盤點

川普4月訪中救人？　黎智英女兒受邀「現身國情咨文演說」

回家囉！7隻擱淺小虎鯨「全數野放」　確認穩定重返大海

昨天濃霧取消7航班影響604人　金門機場今早仍有近200人候補

【你各位要倒大楣了】海軍垃圾亂丟！　艦長印章、軍帽漂上岸超傻眼

生活熱門新聞

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

初九「天公生」8禁忌別犯做錯2件事招窮氣

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

下不停！　首波春雨明爆發

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

機車格「白線內畫黃線」！內行人解答：是金錢顏色

即／01:23台南南化區規模4.3地震　最大震度3級

雨擴全台！　連假大變天

東石烤蚵吃到飽爆食物中毒

國中生教組長嗆網友媽慰安婦　校長回應

水神3波接力變天　228連假雨不停

今初九天公生「改說1字」　財神整年跑來

全台下2天！　連假溼答答

更多熱門

相關新聞

陸史上最長春節假期結束 5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

陸史上最長春節假期結束 5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

馬年春節是大陸「史上最長春節假期」，9天連假於2月23日正式結束，相關春節假期數據也陸續出爐。官方統計顯示，大陸國內出遊人次達5.96億，旅遊總花費8034.83億元人民幣（約3.65兆元新台幣），較2025年春節8天假期分別增加0.95億人次與1264.81億元（人民幣，下同），雙雙創下歷史新高。

美籍婦人行李夾藏海洛因　在台男下場慘曝

美籍婦人行李夾藏海洛因　在台男下場慘曝

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

春節國內線航班日均1.8萬人次　運量較去年成長9％

春節國內線航班日均1.8萬人次　運量較去年成長9％

春節國旅日均73萬人次「成長109%」　陳世凱：新春開紅盤

春節國旅日均73萬人次「成長109%」　陳世凱：新春開紅盤

關鍵字：

桃園機場出境入境旅遊航班

讀者迴響

熱門新聞

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

彭佳慧回應了！

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫證實了

最不會社交三大星座！

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

初九「天公生」8禁忌別犯做錯2件事招窮氣

腸胃不適「竟是大腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

更多

最夯影音

更多
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面