迷戀大5歲女住戶「小汪汪」保全簡訊騷擾：想進入　2度挨告

▲高雄一名保全騷擾女住戶多年遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名李姓保全迷戀女住戶琳琳(化名)，離職後仍不斷跟蹤騷擾，讓琳琳心生恐懼報警處理，李男經審理後，因犯跟蹤騷擾罪，處拘役70日。然而李男在審理和上訴期間，仍繼續跟蹤騷擾琳琳，再度被琳琳告上法院，全案經橋頭地院審理，法官再依跟蹤騷擾罪，判處拘役50日。全案還可上訴。

判決指出，李男於2021年7月到隔年2月間，在某大樓擔任保全人員，卻迷戀一名大他5歲以上的女住戶琳琳(化名)，還認為琳琳運動時會經過大廳管理室，就是故意繞過去看他，開始邀約琳琳，並不顧琳琳拒絕，持續打電話、傳訊騷擾，認為兩人已經交往。

琳琳原本不想鬧大而隱忍，不久後聽到李男要離職，以為能鬆口氣，沒想到李男離職後仍繼續騷擾她，傳自拍照並自稱「小汪汪」，狂傳「最近看了太多『愛情文藝寫實動作片』」、「睡覺…然後在夢中跟妳愛愛」、「當我心累的時候，妳可以趴著讓我從後面進入妳的身體嗎」等訊息，讓琳琳不堪其擾，將李男告上法院，李男因而被法院判拘役75日，可易科罰金7萬5千元。

沒想到李男挨告仍不知悔改，從2022年6月3日至2023年8月11日止，繼續傳送「我好想抱妳喔…等等會不會有警察來敲門…説我違反了保護令0.0」、「我老婆不知道那根筋秀逗了…老是要我跑仁武分局和橋頭法院」、「其實對别人說要進入…就要負責任」、「想妳…愛妳…對妳負責…雖然妳大我5歲以上…卻是我心中的美女姐姐…跟我結婚…然後每天盤起頭髮…讓我從後面……幫妳捶背（笑臉符號）」，傳訊、打電話破百則，再度被琳琳告上法院。

全案審理時，李男辯稱，琳琳的簡訊雖看得出來在拒絕他，但私下琳琳其實威脅他、要他傳簡訊討好她，如果他不傳簡訊，琳琳就會跑到警察局，請員警打電話給他，他只好妥協一直傳訊向她討好、求饒。

不過法官不採信李男說法，認為李男完全無視檢警單位告誡，法治觀念淡薄，對琳琳日常生活造成嚴重干擾，造成她心理上極大壓力，且至今沒有和琳琳和解，審酌李男碩士畢業、目前擔任保全，每月收入約3萬5千元等情，依他犯跟蹤騷擾罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：拒絕性騷擾，請撥打110、113。