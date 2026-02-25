　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

仰德大道悲劇！大學生雙載撞燈桿1死　騎車的涉過失致死不起訴

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市大學同窗載友魂斷輪下，騎士「全忘了」不起訴。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名黃姓大學生騎乘普通重型機車，載藍姓男同學行經士林仰德大道路段時，疑因不明原因人車倒地，藍男頭部重創送醫不治。士林地檢署調查發現，現場無監視器畫面，也無行車紀錄器可還原事故經過，僅能確認發生交通事故結果，證據不足以證明黃男涉犯過失致死罪，依法不起訴。

2025年11月18日晚間10時49分許，黃男騎乘普通重型機車搭載藍男，行經北市士林區仰德大道路段時人車倒地。藍男事後被送往新光醫院急救，仍因車禍造成頭部外傷併顱內出血死亡。

死者家屬稱，黃男行經該路段時，本應注意車前狀況並隨時採取必要安全措施，卻未注意而發生事故，涉犯《刑法》第276條過失致死罪。

偵查期間，黃男坦承案發當時確實騎車搭載藍男，準備返回住處，但辯稱對事故發生經過沒有印象，並表示機車未裝設行車紀錄器。

證人則向警方表示，當晚他「下山快到山腳時」發現有2人倒在地上，其中1人倒在柏油路面，另1人倒在人行道上，2人均無意識，隨即報警並通知救護人員。證人並未目擊事故發生過程。

檢方調查發現，案發路段無監視器畫面可供調閱，也無行車紀錄器影像可還原事故經過。卷內雖有交通事故調查報告表、現場照片、相驗報告及相驗屍體證明書等資料，但僅能確認發生交通事故及被害人死亡結果，尚難認定黃男有何違規或疏失行為。

士檢偵結，依《刑事訴訟法》第154條第2項規定，犯罪事實應依證據認定，無證據不得認定犯罪；本案證據不足以證明黃男涉犯過失致死罪，依《刑事訴訟法》第252條第10款規定，作成不起訴處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／男歌手認錯了！酒駕撞死運將「鞠躬道歉」
快訊／Gogoro台灣＆海外最新計畫曝！　新款聯名車3／3發
無菸政策一堆菸蒂！她籲設3分鐘吸菸區：不然1根菸蒂蔣萬安深蹲
天價拖吊公司在台中！大門深鎖撲空　同行揭黑底
等不到台積電下跌！　夫妻「合資500萬」閉眼All in
快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會黑名單
冷氣墜17樓砸死政大女學霸！　二審判決出爐
股市小白「只買1檔ETF」　過完年超害怕：1個月賺百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

爆乳黃牛夫妻又起訴！被實名制打趴　賣GD演唱門票欠一屁股債

徐巧芯贏了！控「無良公關」偽造文書抹黑藍營　管理員判刑6月　

騎士被按喇叭抄安全帽理論　挨告恐嚇逆轉獲無罪

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

天價拖吊公司在台中！「大門深鎖」市府突襲撲空　同行揭黑底

五股小客車轉彎未禮讓　機車撞上「空中翻一圈」2人重摔1骨折

迷戀大5歲女住戶「小汪汪」保全簡訊騷擾：想進入　2度挨告

冷氣墜17樓砸死政大女學霸！冷氣行老闆賠800萬　二審獲緩刑

仰德大道悲劇！大學生雙載撞燈桿1死　騎車的涉過失致死不起訴

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

爆乳黃牛夫妻又起訴！被實名制打趴　賣GD演唱門票欠一屁股債

徐巧芯贏了！控「無良公關」偽造文書抹黑藍營　管理員判刑6月　

騎士被按喇叭抄安全帽理論　挨告恐嚇逆轉獲無罪

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

天價拖吊公司在台中！「大門深鎖」市府突襲撲空　同行揭黑底

五股小客車轉彎未禮讓　機車撞上「空中翻一圈」2人重摔1骨折

迷戀大5歲女住戶「小汪汪」保全簡訊騷擾：想進入　2度挨告

冷氣墜17樓砸死政大女學霸！冷氣行老闆賠800萬　二審獲緩刑

仰德大道悲劇！大學生雙載撞燈桿1死　騎車的涉過失致死不起訴

仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松228登場　警預告加強交通疏導

東京巨蛋應援規範看這裡！蔡其昌：國旗可帶但尺寸要注意

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產後私密處變鬆弛可自然恢復　醫教緊實心法：給媽媽半年時間

比特幣失守65000美元！00909價甜引買氣　法人曝後市關鍵

爆乳黃牛夫妻又起訴！被實名制打趴　賣GD演唱門票欠一屁股債

台南取消兩段式左轉「事故下降21%」　魏嘉賢讚：若執政要在花蓮盤點

川普4月訪中救人？　黎智英女兒受邀「現身國情咨文演說」

回家囉！7隻擱淺小虎鯨「全數野放」　確認穩定重返大海

昨天濃霧取消7航班影響604人　金門機場今早仍有近200人候補

兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」

社會熱門新聞

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

單身女睡到一半下體劇痛　竟是被他侵犯

即／隱匿46頭病死豬！父子檔起訴

女員工陳屍冷凍庫　業者深夜4點聲明回應

垃圾車後車斗彈起　阿姨倒垃圾被擊中倒地

員工陳屍冰庫　高大成：30分鐘內失溫昏迷

冷氣砸死政大女案　冷氣行老闆二審獲緩刑

女員工12小時凍死冰庫　關鍵時間軸曝

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞夫妻　駕駛亡

新莊「小五女童」開學日墜樓亡　家屬悲訴疑與同學不和

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

搭火車遺失400萬　意外揭2.3億地下匯兌

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

彭佳慧回應了！

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫證實了

最不會社交三大星座！

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

初九「天公生」8禁忌別犯做錯2件事招窮氣

腸胃不適「竟是大腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

更多

最夯影音

更多
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面