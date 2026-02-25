仰德大道悲劇！大學生雙載撞燈桿1死　騎車的涉過失致死不起訴

▲北市大學同窗載友魂斷輪下，騎士「全忘了」不起訴。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名黃姓大學生騎乘普通重型機車，載藍姓男同學行經士林仰德大道路段時，疑因不明原因人車倒地，藍男頭部重創送醫不治。士林地檢署調查發現，現場無監視器畫面，也無行車紀錄器可還原事故經過，僅能確認發生交通事故結果，證據不足以證明黃男涉犯過失致死罪，依法不起訴。

2025年11月18日晚間10時49分許，黃男騎乘普通重型機車搭載藍男，行經北市士林區仰德大道路段時人車倒地。藍男事後被送往新光醫院急救，仍因車禍造成頭部外傷併顱內出血死亡。

死者家屬稱，黃男行經該路段時，本應注意車前狀況並隨時採取必要安全措施，卻未注意而發生事故，涉犯《刑法》第276條過失致死罪。

偵查期間，黃男坦承案發當時確實騎車搭載藍男，準備返回住處，但辯稱對事故發生經過沒有印象，並表示機車未裝設行車紀錄器。

證人則向警方表示，當晚他「下山快到山腳時」發現有2人倒在地上，其中1人倒在柏油路面，另1人倒在人行道上，2人均無意識，隨即報警並通知救護人員。證人並未目擊事故發生過程。

檢方調查發現，案發路段無監視器畫面可供調閱，也無行車紀錄器影像可還原事故經過。卷內雖有交通事故調查報告表、現場照片、相驗報告及相驗屍體證明書等資料，但僅能確認發生交通事故及被害人死亡結果，尚難認定黃男有何違規或疏失行為。

士檢偵結，依《刑事訴訟法》第154條第2項規定，犯罪事實應依證據認定，無證據不得認定犯罪；本案證據不足以證明黃男涉犯過失致死罪，依《刑事訴訟法》第252條第10款規定，作成不起訴處分。