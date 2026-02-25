為愛走私3千萬海洛因美國女被逮　重病男缺錢幫運毒判無期

▲美籍婦人莊女去年5月自香港轉機來台，入境桃機托運行李被查出夾藏第一級毒品海洛因4.237公斤，遭海關與航警人員查獲。（資料照／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

美籍婦人莊女（譯音）去年5月自香港轉機來台，入境桃園機場時隨身托運行李被X光機驗出夾藏第一級毒品海洛因，海關與航警人員查獲約4.237公斤，市值逾3000萬元的海洛因；莊女警訊時辯稱，是受未婚夫葉男邀約安排跨國工作面試與提供機票食宿，檢警循線揪出在台葉姓收貨人，葉男到案辯稱受託代墊1萬5千元借款給莊女，法官認定葉是國際運毒集團在台共犯，審結依共同犯運輸第一級毒品罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案還可上訴。

檢警調查，年約50歲美國籍莊女去年5月間自美國搭機至寮國，在當地取得夾藏行李箱，以餅乾、沖泡咖啡包裝掩藏海洛因再搭機經香港轉機來台，搭乘國泰航空CX30－422號班機來台，因托運行李箱在香港地區因作業時間不足，未能隨同莊女抵台，後由國泰航空運送來台，以託運行李方式私運毛重4.237公斤第一級毒品海洛因入境桃機第一航廈，經查驗人員開箱發現藏放其中之毒品，莊女為配合航警調查，持續與在台葉姓收貨人「Samson」聯繫，雙方約定於去年5月10日晚間在中壢區某處旅館交付行李箱，莊女面交行李箱給葉姓男子之際，旋即遭航警拘提逮捕。

地院法官審理時，莊女聲稱，上游傳訊葉男車牌照片，指示將行李箱交給駕駛， 航警蒐證畫面顯示，莊女提行李箱走出旅館時，葉男後車廂同步開啟，預備裝載物品意圖明顯；葉男則辯稱開車廂是要拿香菸等語，顯然是為接貨準備，無法證明沒有運毒。

▲美籍婦人莊女去年5月入境桃園機場，托運行李被查出夾藏第一級毒品海洛因毛重4.237公斤。（資料照／航警局提供）

此外，葉男遭檢警查扣手機被查出案發前曾密集搜尋「可卡因磚」、「古柯鹼磚」、「大麻走私」等關鍵字，法院認定，葉男與運毒集團成員間具犯意聯絡與分工關係，屬共同正犯；但被告葉男面對指控仍否認運毒，辯稱不認識莊女與運毒集團成員，只是受友人請託，代墊新台幣1萬5千元借款給外國友人，根本不知行李箱內藏有毒品。辯護人亦辯護，被告葉男全身上下僅1萬5千元，與市價逾3000萬元海洛因價值顯不相當，不可能是交易對價。

被告葉男最後坦承運毒，辯稱因腎衰竭且家庭經濟困頓，法官考量被告否認犯行之犯後態度，審結依共同犯運輸第一級毒品罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，本案仍可上訴。