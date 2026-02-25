「只買1檔ETF」過完年驚呆　股市小白超害怕：1個月賺百萬

▲原PO過年前買90張0050，年後大賺百萬。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「老實說我有點害怕！」一名網友年前分批買進90張0050，總投入約610萬元，農曆年後行情噴出，如今帳面獲利破104萬元。不過他坦言漲太快反而害怕，猶豫要續抱加碼還是先落袋等回檔。網友看法兩派，有人建議長期持有，也有人笑推0050正二，引發熱議。

一名網友在Dcard透露，自己趁年前分批布局0050，短短一個月買了90張之多，投資成本為610萬7084元，沒想到農曆年後行情噴漲，如今帳面獲利破104萬元，整體報酬率約17%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO自認是股市一小白，看到短時間靠著0050賺100萬元，讓他難以置信「老實說我有點害怕…成長太快！」由於他身上還有一些閒錢，因此想求問大家看法，「到底要繼續投入？還是現有的拉出來換現金，等回檔再投入？」

網喊話：閒錢可嘗試0050正二

底下網友熱議，「賺錢也怕…繼續投吧」、「怕是正常的，買0050是蠻穩的，上漲時有賺到，下跌時就不用怕了，股市長期趨勢向上」、「年後開盤2天總報酬17%的路過」、「哇賽！這個本金你前面都沒投資還能存到，好強」、「有閒錢何不試試看0050正二」。