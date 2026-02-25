縮短健康距離！花蓮徧鄉原住民就醫、產檢　交通費補助開放申請

▲花蓮縣去年原住民孕產婦產檢及生產交通補助占總補助人次65.6%，是花蓮偏鄉重要的孕產婦健康資源。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣幅員遼闊、地形狹長，原住民人口超過9.4萬人，為全國最多，約占全縣人口的29％。為了減輕偏鄉原住民及孕產婦生產、產檢的就醫交通負擔，補助項目包含轉診就醫、重大傷病、緊急傷病就醫及入住住宿式長照機構之交通費補助等，讓花蓮狹長的地形不再成為原民鄉親健康的障礙，協助原民鄉親縮短健康的差距。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，許多偏鄉原住民鄉親一旦遇到重大疾病或緊急傷害，往往需要長途跋涉轉診就醫，不僅舟車勞頓，更必須承擔高額的交通與醫療費用。為因應這樣的挑戰，衛生局持續納入居住在秀林、萬榮及卓溪鄉所有孕產婦不分族群背景，都可以提出申請，讓更多孕婦能安心接受產前檢查與生產。

根據統計114年原住民就醫交通補助全縣服務達2,106人次，其中孕產婦產檢及生產交通補助共1,381人次，占總補助人次65.6%，是花蓮偏鄉重要的孕產婦健康資源。想要健康的寶寶，孕媽定期產檢是第一步，透過提升產檢利用率，可及早發現孕婦及胎兒健康問題，及時提供處置，降低孕期併發症風險，保障母嬰健康，讓偏鄉孕產婦獲得更完善的婦幼照護。原民鄉親申請的就醫交通補助則占總補助人次34.4％，因重大傷病就醫的最多，補助有助於重大傷病的鄉親定期回診追蹤治療。

補助金額依居住地與就醫距離核定。孕產婦住家距離產檢醫療院所5公里至40公里以上者可提出申請；其他就醫需求者，住家距離就診醫院或住宿式照護機構達20公里以上即可申請。目前全縣衛生所與醫院正積極辦理成人健檢、長者健檢及癌症篩檢等預防保健服務，原民鄉親若檢查結果異常需進一步轉診，同樣可申請補助，落實早期檢查早期發現的預防意義。

▲戶籍在花蓮萬榮、秀林及卓溪的孕產婦，不分族群皆享有產檢及生產交通補助。

原民鄉親可由本人或家屬攜帶戶口名簿或戶籍謄本、就醫繳費收據及相關證明文件，到當地衛生所辦理申請。補助金額依距離區分，申請次數除產檢、生產及入住住宿式機構外，每人每年不得超過10次，每季最多3次。

今年原住民就醫交通補助即日起開放申請，直到經費用完為止，符合條件的鄉親可儘早提出申請。詳細補助條件及申請資訊可洽詢在地衛生所。

