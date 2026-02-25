快訊／隱匿46頭病死豬！害全國16天吃不到新鮮肉...養豬場父子起訴

▲台中梧棲非洲豬瘟案件，場主陳姓父子檔遭起訴。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市梧棲區洽興畜牧場去年10月傳出非洲豬瘟，事後查出養豬戶陳姓父子檔便宜行事，先後上傳不實蒸煮廚餘照、填載不實廢棄物資料、申報不實豬隻死亡量、販售病豬，隱匿46頭病死豬，導致全國從10月22日到11月6日中午全面禁宰豬隻。檢方今偵結起訴2人，要求法院從重量刑。

台中地檢署認定，陳姓父子檔使用2022年拍攝之舊照片，在2023年到2025年9月底為止，都反覆上傳舊照片，並未實際蒸煮廚餘1小時且90度以上，將舊照片當作每日蒸煮證明。此外，陳子明知應據實呈報廚餘來源、數量、再利用方式以及液化石油氣使用量等營運紀錄，因為購買的廚餘量太多，竟還把廚餘轉賣給其他養豬戶，未實際使用申報的燃料數，仍委由業者申報不實資訊。

去年10月10日開始，洽興畜牧場開始出現豬隻大量死亡，2人未通報病疫，僅自行以抗生素投藥處理，又無法遏止病情，為了避免病情影響銷售，竟謀議將部分死豬交給合法化製業者，其餘交由不詳業者處理，以降低申報死亡數量。

從事發開始20天左右，陳子每天統計實際死亡數量，陳父填寫不實數量後交付給運輸死豬的業者，經比對，足足少了46頭病死豬。

2人執意要將死豬販售，明知動物用藥「安莫西林」停藥期為15日，而且有疑似傳染病不得供應屠宰販售，仍未經受醫師診斷，自行施打、投藥。期間又把30隻可能染疫豬隻送至大安屠宰場（2隻在運送時死亡），導致豬隻已經銷售，並且獲利32萬15元。

檢方認定，陳姓父子涉犯偽造文書、廢棄物清理法、詐欺取財等多罪，被告2 人身為專業養豬業者，明知廚餘高溫蒸煮為防堵非洲豬瘟之重要防線，竟長期以上傳舊照方式規避監管，並違法轉售廚餘，破壞廢棄物流向管制；於疫情爆發期間，復隱匿實際死亡數量，將46頭病死豬隻交由非法業者清除處理，嚴重危及動物防疫及環境安全。

檢方認為，陳姓父子犯罪動機僅為降低成本、規避責任，罔顧公共利益及產業安全，且於偵查中未坦承犯行，致防疫追蹤作業受阻。綜合犯罪期間、手法、危害程度及犯後態度，惡性重大，對國家法益侵害甚深，爰建請法院均予從重量刑，以資懲儆。