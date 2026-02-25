川普國情咨文提關稅！稱獲18兆美元投資　宣布美國進入黃金年代

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普24日晚間發表國情咨文演說，宣布美國進入黃金年代，並以「美國回歸」作為開場，聲稱上任至今已吸引超過18兆美元的海外投資，並再度提及關稅，稱幾乎所有國家都希望保持協議。

CNN、美聯社報導，川普對於自身重返白宮的第一年給出高度評價，稱川普說，「我們的國家回來了，比以往任何時候都更加強大、更加美好、更加富裕」。川普還說，在過去這12個月，「我確保來自全球各地超過18兆美元的投資承諾湧入（美國）」。

美聯社指出，目前不清楚18兆美元這個數字怎麼來的，白宮所公布的數字為9.7兆美元，另據皮特森國際經濟研究所上月的計算，歐盟、日韓、台灣、瑞士等國家的投資承諾為5兆美元。

川普提到，幾乎所有國家都希望保持協議，最高法院作出的裁決令人失望，關稅收入正在拯救美國，且透過關稅威脅平息多場戰爭。不過美聯社指出，川普大幅提高進口關稅，但其規模並不足以對政府年度預算赤字產生任何影響，且關稅也沒有帶來製造業就業機會成長。

▲美國總統川普。（圖／路透）

與此同時，川普還說美國已從委內瑞拉手中接收超過8000萬桶石油，這個數量超出政府在上月突襲委國首都、逮捕時任總統馬杜洛後的初步預估。委內瑞拉擁有世界上最大的已探明石油儲量，目前日產量約100萬桶。

川普說，「美國石油產量單日增加超過60萬桶，剛從我們的新朋友夥伴委內瑞拉那裡收到超過8000萬桶石油。天然氣產量也創下歷史新高，因為我實現『拚命開採』的承諾」。