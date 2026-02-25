邱垂正示警陸方「三大風險」　籲台商分散布局加入「台灣隊」

▲2026大陸臺商春節活動。（圖／總統府提供）

記者任以芳／綜合報導

陸委會主委邱垂正昨24日出席在臺中舉行的「2026大陸臺商春節活動」時，對當前國際局勢與兩岸經貿環境發表深度剖析。他示警，2026年全球政經情勢將較往年更加劇烈震盪，臺商正處於「驚濤駭浪」的轉折點。邱垂正明確指出，臺商在中國大陸投資正面臨經濟內部、外部以及政治層面的「三大風險」，處境已從過往的「左右逢源」轉向「左右為難」，呼籲企業必須強化風險管理，並善用政府提供的轉型路徑。

邱垂正首先指出，台商春節活動首次離開台北舉辦，來到台中舉行，一方面回應台商參訪產業的需求，另一方面也展現了新人新氣象。

邱垂正表示，台商面臨的三大風險，舉例若去年是驚濤駭浪的一年，今年將有過之而無不及。2026年將是全球政經情勢劇烈震盪，充滿危機及轉機的一年。美中激烈角力下，國際板塊嚴重撞擊之下，提醒台商朋友，要注意國際經濟情勢以及地緣政治的變化，做好風險管理。

邱垂正分析，當前台商在中國大陸投資經營，會面臨三大風險：第一、中國經濟內部風險。包括：外商投資劇減、青年高失業率、消費動能不足、房地產市場不振，大量補貼造成產能過剩、競爭式的內捲、通貨緊縮與物價持續低迷等，影響台商獲利。

第二，中國經濟外部風險。包括：美國對中國的關稅戰及科技圍堵持續進行中，未來可能還有金融戰；中國產品向全球傾銷，各國展開貿易報復，在大陸的台商連帶受害。

第三，政治上的風險。包括：中共軍機艦擾台、針對性軍演已成為常態，國際關注台海衝突的可能性。此外，中共以國安及「懲獨」為由，推出系列國安專法與加大對台灣「長臂管轄」或「跨境鎮壓」等法律戰，並且鼓勵舉報，使台商面臨財產損失及人身自由的風險。

邱垂正進一步分析台商面對風險的選擇，大陸台商從過去的左右逢源，變成現在的左右為難。學者專家提出了三條可行路徑。第一、以出口為導向的台商，可以用「中國+1」，全球布局，分散風險，例如拓展東協、墨西哥或回台投資；第二、以內需為導向的台商，在當地轉型深耕，需要設法打入當地的供應鏈，但面臨內捲化競爭風險；第三、屬於低毛利、高風險產業的台商，建議階段性獲利了結，逐步退場。

邱垂正強調，截至今年1月底，「歡迎臺商回臺投資行動方案」已吸引343家大陸臺商，總投資額達1.43兆元。該方案已確定延長至2027年，政府誠摯邀請臺商加入「台灣隊」，為台灣也為自己打拼，共同分享數位轉型紅利。

邱垂正再次強調，「有關大家關心的兩岸政策，政府將在對等尊嚴原則下，以對話代替對抗，尋求兩岸和平共榮，政府會謹慎應對當前複雜的局勢，請大家放心！」

在經濟方面，邱垂正表示，政府也已經作好戰略規劃，大家要有信心。從2025年來看，兩岸經濟兩樣情，大陸經濟成長5％，但專家估計實際只有2到3％；台灣則迎來AI大時代的商機，經濟成長高達8.63％，股市更屢創新高。農曆年前簽署的「台美對等貿易協定」和「投資MOU」，在科技產業、傳統產業，或農業，都獲得超乎預期的好成果。雖然前幾天美國最高法院判決課徵對等關稅違法，川普宣布改採用其他法規（「1974年貿易法」第122條）對全球課徵15％暫時性關稅，為台灣及全球經貿投下變數，政府一定會審慎應對，在既有協商成果基礎上，努力確保最佳待遇及相對優勢，帶領台灣安穩度過變局，持續深化與國際的產業鏈結及科技合作，大步走向全世界！

最後，邱垂正重申，政府將在對等尊嚴原則下，以對話代替對抗，尋求兩岸和平共榮。他感性表示，「陸委會與海基會的燈會永遠為大家亮著，歡迎臺商隨時回娘家尋求諮詢與輔導，大家一起為繁榮臺灣經濟、守護民主家園共同努力。」