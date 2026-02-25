　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

邱垂正示警陸方「三大風險」　籲台商分散布局加入「台灣隊」

▲▼ 海基會、台商 、新春會 。（圖／總統府提供、海基會提供）

▲2026大陸臺商春節活動。（圖／總統府提供）

記者任以芳／綜合報導

陸委會主委邱垂正昨24日出席在臺中舉行的「2026大陸臺商春節活動」時，對當前國際局勢與兩岸經貿環境發表深度剖析。他示警，2026年全球政經情勢將較往年更加劇烈震盪，臺商正處於「驚濤駭浪」的轉折點。邱垂正明確指出，臺商在中國大陸投資正面臨經濟內部、外部以及政治層面的「三大風險」，處境已從過往的「左右逢源」轉向「左右為難」，呼籲企業必須強化風險管理，並善用政府提供的轉型路徑。

邱垂正首先指出，台商春節活動首次離開台北舉辦，來到台中舉行，一方面回應台商參訪產業的需求，另一方面也展現了新人新氣象。

邱垂正表示，台商面臨的三大風險，舉例若去年是驚濤駭浪的一年，今年將有過之而無不及。2026年將是全球政經情勢劇烈震盪，充滿危機及轉機的一年。美中激烈角力下，國際板塊嚴重撞擊之下，提醒台商朋友，要注意國際經濟情勢以及地緣政治的變化，做好風險管理。

邱垂正分析，當前台商在中國大陸投資經營，會面臨三大風險：第一、中國經濟內部風險。包括：外商投資劇減、青年高失業率、消費動能不足、房地產市場不振，大量補貼造成產能過剩、競爭式的內捲、通貨緊縮與物價持續低迷等，影響台商獲利。

第二，中國經濟外部風險。包括：美國對中國的關稅戰及科技圍堵持續進行中，未來可能還有金融戰；中國產品向全球傾銷，各國展開貿易報復，在大陸的台商連帶受害。

第三，政治上的風險。包括：中共軍機艦擾台、針對性軍演已成為常態，國際關注台海衝突的可能性。此外，中共以國安及「懲獨」為由，推出系列國安專法與加大對台灣「長臂管轄」或「跨境鎮壓」等法律戰，並且鼓勵舉報，使台商面臨財產損失及人身自由的風險。

邱垂正進一步分析台商面對風險的選擇，大陸台商從過去的左右逢源，變成現在的左右為難。學者專家提出了三條可行路徑。第一、以出口為導向的台商，可以用「中國+1」，全球布局，分散風險，例如拓展東協、墨西哥或回台投資；第二、以內需為導向的台商，在當地轉型深耕，需要設法打入當地的供應鏈，但面臨內捲化競爭風險；第三、屬於低毛利、高風險產業的台商，建議階段性獲利了結，逐步退場。

邱垂正強調，截至今年1月底，「歡迎臺商回臺投資行動方案」已吸引343家大陸臺商，總投資額達1.43兆元。該方案已確定延長至2027年，政府誠摯邀請臺商加入「台灣隊」，為台灣也為自己打拼，共同分享數位轉型紅利。

邱垂正再次強調，「有關大家關心的兩岸政策，政府將在對等尊嚴原則下，以對話代替對抗，尋求兩岸和平共榮，政府會謹慎應對當前複雜的局勢，請大家放心！」

在經濟方面，邱垂正表示，政府也已經作好戰略規劃，大家要有信心。從2025年來看，兩岸經濟兩樣情，大陸經濟成長5％，但專家估計實際只有2到3％；台灣則迎來AI大時代的商機，經濟成長高達8.63％，股市更屢創新高。農曆年前簽署的「台美對等貿易協定」和「投資MOU」，在科技產業、傳統產業，或農業，都獲得超乎預期的好成果。雖然前幾天美國最高法院判決課徵對等關稅違法，川普宣布改採用其他法規（「1974年貿易法」第122條）對全球課徵15％暫時性關稅，為台灣及全球經貿投下變數，政府一定會審慎應對，在既有協商成果基礎上，努力確保最佳待遇及相對優勢，帶領台灣安穩度過變局，持續深化與國際的產業鏈結及科技合作，大步走向全世界！

最後，邱垂正重申，政府將在對等尊嚴原則下，以對話代替對抗，尋求兩岸和平共榮。他感性表示，「陸委會與海基會的燈會永遠為大家亮著，歡迎臺商隨時回娘家尋求諮詢與輔導，大家一起為繁榮臺灣經濟、守護民主家園共同努力。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／男歌手認錯了！酒駕撞死運將「鞠躬道歉」
快訊／Gogoro台灣＆海外最新計畫曝！　新款聯名車3／3發
無菸政策一堆菸蒂！她籲設3分鐘吸菸區：不然1根菸蒂蔣萬安深蹲
天價拖吊公司在台中！大門深鎖撲空　同行揭黑底
等不到台積電下跌！　夫妻「合資500萬」閉眼All in
快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會黑名單
冷氣墜17樓砸死政大女學霸！　二審判決出爐
股市小白「只買1檔ETF」　過完年超害怕：1個月賺百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

牛奶浴草莓1斤「要價1639元」…民眾驚呆！　陸專家分析：不現實

陸史上最長春節假期結束　5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

AI會放大人類智商！　陸清大外籍院士：再過10年一週只需工作兩天

邱垂正示警陸方「三大風險」　籲台商分散布局加入「台灣隊」

強調和平！賴清德稱對岸「中國大陸」　重申維持現狀、和好相處

在伊朗華人曝物價飛漲30％　華聯會備妥8輛遊覽車隨時撤離

德國總理梅爾茨率團訪中　將赴杭州參訪機器人龍頭企業「宇樹科技」

38歲中國商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」　警方：逮捕10名嫌犯

尼泊爾大巴墜河釀19死　陸客「臨時改行程」與死神擦肩而過

便祕7個月！30歲男誤喝過期牛奶「暴瘦26kg」　他嘆：以前很壯

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

牛奶浴草莓1斤「要價1639元」…民眾驚呆！　陸專家分析：不現實

陸史上最長春節假期結束　5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

AI會放大人類智商！　陸清大外籍院士：再過10年一週只需工作兩天

邱垂正示警陸方「三大風險」　籲台商分散布局加入「台灣隊」

強調和平！賴清德稱對岸「中國大陸」　重申維持現狀、和好相處

在伊朗華人曝物價飛漲30％　華聯會備妥8輛遊覽車隨時撤離

德國總理梅爾茨率團訪中　將赴杭州參訪機器人龍頭企業「宇樹科技」

38歲中國商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」　警方：逮捕10名嫌犯

尼泊爾大巴墜河釀19死　陸客「臨時改行程」與死神擦肩而過

便祕7個月！30歲男誤喝過期牛奶「暴瘦26kg」　他嘆：以前很壯

仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松228登場　警預告加強交通疏導

東京巨蛋應援規範看這裡！蔡其昌：國旗可帶但尺寸要注意

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產後私密處變鬆弛可自然恢復　醫教緊實心法：給媽媽半年時間

比特幣失守65000美元！00909價甜引買氣　法人曝後市關鍵

爆乳黃牛夫妻又起訴！被實名制打趴　賣GD演唱門票欠一屁股債

台南取消兩段式左轉「事故下降21%」　魏嘉賢讚：若執政要在花蓮盤點

川普4月訪中救人？　黎智英女兒受邀「現身國情咨文演說」

回家囉！7隻擱淺小虎鯨「全數野放」　確認穩定重返大海

昨天濃霧取消7航班影響604人　金門機場今早仍有近200人候補

【千億遺產難分割】張國煒為加速分配　現身台北地院出庭

大陸熱門新聞

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

便祕7個月！30歲男喝過期牛奶「暴瘦26kg」

38歲陸商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」

33歲陸男放鞭炮突遭「炸膛身亡」

陸春節票房衝破50億人民幣 連續8年破億人次進影院

賴清德稱對岸「中國大陸」　重申維持現狀、和好相處

陸客「臨時改行程」與死神擦肩而過

5年漲100%！陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

陸北大團隊晶片技術新突破 鐵電晶體管物理柵長縮減至1奈米極限

德國總理梅爾茨率團訪中 將赴杭州參訪機器人龍頭企業「宇樹科技」

AI會放大人類智商！ 陸清大外籍院士：再過10年一週只需工作兩天

在伊朗華人曝物價飛漲30％ 華聯會備妥8輛遊覽車隨時撤離

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

更多熱門

相關新聞

不滿綠委質詢時提國籍爭議　李貞秀舉白紙抗議「霸凌」被韓國瑜制止

不滿綠委質詢時提國籍爭議　李貞秀舉白紙抗議「霸凌」被韓國瑜制止

民眾黨立委李貞秀未放棄中華人民共和國國籍，登記參選立委仍具「雙重戶籍」涉違反兩岸條例，她農曆年前出示的註銷中國戶籍證明文件，寫法與格式也與其他中配繳交的除籍證明不同。綠委陳培瑜今（24日）在立法院會質詢此事，坐在台下的李貞秀則拿出一張寫著「霸凌」二字的白紙，抗議說要尊重中華民國憲法，隨後陳培瑜質詢時間暫停，立法院長韓國瑜也制止李貞秀行為後，才又開始繼續質詢。

李貞秀戶籍爭議未解會解職？　梁文傑：解職權力、法律責任在立法院

李貞秀戶籍爭議未解會解職？　梁文傑：解職權力、法律責任在立法院

陸委會揪李貞秀除籍證明疑點　柯文哲開嗆了

陸委會揪李貞秀除籍證明疑點　柯文哲開嗆了

授權書被退還後再發聲　李貞秀：守護30萬陸配尊嚴

授權書被退還後再發聲　李貞秀：守護30萬陸配尊嚴

李貞秀27年前就除籍？梁文傑：當年沒要求

李貞秀27年前就除籍？梁文傑：當年沒要求

關鍵字：

陸委會邱垂正台商風險台灣隊

讀者迴響

熱門新聞

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

彭佳慧回應了！

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫證實了

最不會社交三大星座！

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

初九「天公生」8禁忌別犯做錯2件事招窮氣

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

腸胃不適「竟是大腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

更多

最夯影音

更多
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面