地方 地方焦點

燈節、熱博、南國趴接力登場　屏東警228交管措施一次看

▲屏警228車潮管制措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

228三天連假將至，適逢屏東燈節、熱帶農業博覽會與「2026台灣祭行前派對—南國趴」接力登場，南下旅遊與返鄉車潮勢必湧現。屏東縣政府警察局啟動情境式交通疏導，調撥車道、替代路線與人車分流全面上線，確保民眾行車順暢安全。

▲屏警228車潮管制措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

1228連假自2月27日至3月1日止，為期3天。適逢返鄉與南向旅遊需求上升，加上「2026台灣祭行前派對—南國趴」於2月27、28日在恆春大灣遊憩區舉辦，以及屏東燈節、熱帶農業博覽會同步登場，預期縣內主要幹道與觀光景點將出現明顯車潮。

屏東縣政府警察局已全面啟動疏導機制，以「情境管理」為核心，整合警力、義交與智慧監控系統，部署交通快速疏導部隊進駐易壅塞路段，加強即時應變與前置分流作為，落實「屏安護民」目標。

針對主要南北交通動線，警方規劃於台1線（屏鵝公路）視車流情形實施機動調撥車道。2月27日上午，將於水底寮五岔路口至枋山嘉和路段實施南下調撥，並封閉非必要中央分向島缺口；3月1日中午起，則於楓港至枋山大橋（460K～453.1K）機動辦理北上調撥，紓解收假回流壓力。

替代道路部分，南下車輛可於台1線佳冬戰備跑道（約431K）左轉屏132線，接縣道185線（沿山公路）再銜接台1線；北上車輛則可於沿山公路路口（約439K）右轉縣道185線，接屏132線回台1線，以分散主線車流。

台9線南迴公路方面，警方將於新路及雙流社區等瓶頸路段配合車流實施漸變縮減管制，降低交織衝突與事故風險。台26線恆春地區則加強違規停車取締，重點區段為墾丁路（夏都酒店至小灣海水浴場）及大灣路。2月27、28日每日17時至22時，將於墾丁大街周邊實施人車分流，引導車輛改行大灣路，兼顧行人安全與車流順暢。

資訊發布方面，警方將透過省道CMS即時資訊看板、警廣FM93.1及臉書社群平台滾動發布路況與管制訊息，同時運用智慧監控與預警機制，彈性調整路口指揮與停車場導引。

警方也提醒，風景區停車空間有限，建議多利用接駁專車或公共運輸，並善用「屏東出遊不踩雷」互動網頁、「屏東go好玩」App及「幸福公路」App，即時掌握路況與語音播報資訊，避開壅塞時段。

局長甘炎民表示，警察局已嚴陣以待，對本次交通疏導計畫深具信心，盼民眾出發前檢查車況、保持充足休息，配合現場指揮與管制措施，以耐心與守法共同成就順暢旅程，「讓每一段充滿期待的出發，最後都平安抵達回家的路」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

