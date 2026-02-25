北投慈后宮媽祖遶境2/27登場　警檢聯手宮廟簽署6大公約護平安

▲北投慈后宮媽祖遶境27日登場，警檢聯手宮廟簽署6大公約護平安。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投地區一年一度的宗教盛事「慈后宮聖母文化節」遶境活動，即將於本月27日熱鬧登場。為確保活動平安順遂並維持地方治安，北投警分局特於事前邀集各宮廟、陣頭及紅壇負責人召開座談會，並邀請士檢檢察官邱獻民蒞臨指導，會後各方共同簽署「優質宮廟行動公約」，展現檢警與地方攜手防制暴力的決心。

北投分局表示，慈后宮媽祖遶境是當地行之有年的重要信仰儀式。為了讓傳統文化與現代社會規範取得平衡，警方特別提出「高自主管理、環保低噪音、聚眾零鬥毆、交通要順暢、警民共協力及社會真期待」等6大目標，並獲得與會宮廟及陣頭負責人的高度認同與連署響應。

▲北投警民共推6大目標盼遶境平安順遂。（圖／記者黃宥寧翻攝）

針對歷年廟會活動易衍生的治安疑慮，北投分局在會中強力重申《組織犯罪防制條例》之鐵律，嚴禁任何與幫派相關之標誌或事物出現於遶境隊伍中。警方同時要求各負責人嚴格約束旗下團員，絕不容許出現提供毒品、攜帶具殺傷力器械等違法行為。此外，若有搭建臨時紅壇之需求，也必須依《臺北市展演用臨時性建築物管理辦法》合法申請。

為了落實自主管理，慈后宮主委與幹部將建立遶境參與者名冊，並於活動當日指派專屬「糾察員」在場協助疏導交通與維持秩序。

北投分局呼籲，民眾在歡慶參與宗教盛會的同時，應盡量降低炮竹音量並保持市容整潔；警方也將嚴正執法，絕不容許幫派份子藉機滋擾或發生聚眾鬥毆事件，期盼與市民共同守護優質的宗教文化傳承。