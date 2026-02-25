新人參選爆炸！藍擬北市6區議員初選　松山信義、士林北投入列

▲國民黨松山信義區上演前發言人內戰，李明璇（左）、楊智伃（右）都投入2026選戰 。（合成圖／記者湯興翰攝）

記者鄭佩玟／台北報導

年底九合一選舉將近，綠營在直轄市的初選期程已公布，外界關注北市藍營初選及提名進度。國民黨北市黨部主委、北市議長戴錫欽今（25日）表示，明天市黨部委員會議就會正式確認6個選區提名席次，目前初步看起來包括士林北投、內湖南港、松山信義、中正萬華等選區，除非有同額情況，否則應該都會有初選。

戴錫欽指出，明天還會召開委員會議，正式決定6區提名，目前看起來多區可能要初選，大安文山區部分，因為現任就有8席議員，假設有新人要參選，可能就需要協調，看是要透過初選或是內參民調的方式；中正萬華也一樣，黨內同志如果有涉及司法案件或是黨紀問題，明天下午也會召開黨紀委員會來釐清處理，也會請當事人來說明，只要有相關情事就無法披國民黨籍參選。

政壇關注北市藍白合，台北市長蔣萬安如何站台？戴錫欽說，民眾黨與國民黨是友黨，不管在立院或是台北市都有許多合作，基本上國民黨也尊重民眾黨有自主發展需要在6區各1一席，每個黨也都有自己爭取壯大、耕耘基層的需求，未來在適當的時機，蔣萬安會有與民眾黨同台合作機會。

至於國民黨主席鄭麗文多次聲稱「鄭習會」對藍營選舉是大加分，戴錫欽則說，之前自己就說過，國民黨主張兩岸和平，但美國、日本也是重要友邦，尤其現在又有軍購案討論中，因此他個人建議，訪美才是第一優先。