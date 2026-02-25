　
國際

不滿逼考試！21歲男槍殺商人父「屍體塞油桶」　在妹妹面前分屍

不滿逼考試！21歲男槍殺商人父「屍體塞油桶」　在妹妹面前分屍。（圖／翻攝自X）

▲男子為了職業生涯選擇殺父。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦發生一起分屍命案，一名父親的遺體在一油桶中被發現，警方追查後將其21歲兒子逮捕。凶嫌疑似不滿父親一直施壓逼他準備考試，引發衝突後將對方分屍，過程還被妹妹全程目睹。

被逼考醫學院爆殺機　兒殘殺富商父

在勒克瑙市(Lucknow)經營製藥公司與酒類貿易公司的49歲商人辛格(Manvendra Singh)，從20日開始突然失蹤，警方後來在其住所一個油桶中找到部分遺體，後來將21歲兒子阿克沙特(Akshat Pratap Singh)逮捕。

阿克沙特原本聲稱父親是自殺身亡，然而在經過警方縝密的審訊後，後來改口坦承是他犯案。據了解，辛格一直希望兒子能成為醫生，所以一直逼迫兒子準備醫學院相關考試，但是阿克沙特完全不想，父子常為了這件事情吵架。

男犯案後冷血分屍　過程被妹目睹

阿克沙特表示，他20日下午4時30分左右再次與父親發生爭執後，用步槍將對方射殺，將遺體從3樓搬到1樓開始分屍，妹妹看到駭人場面後嚇得說不出話來，但他卻當著妹妹的面繼續分屍。

阿克沙特將一部分遺體裝進塑膠袋中帶到別處丟棄，剩餘遺體則藏在家中藍色油桶內。警方目前已在屋內採其樣本，並試圖找回被丟棄的殘骸，案件正在調查中。


不滿逼考試！21歲男槍殺商人父「屍體塞油桶」　在妹妹面前分屍

