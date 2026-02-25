AI會放大人類智商！　陸清大外籍院士：再過10年一週只需工作兩天

▲大陸中國工程院外籍院士、清華大學智能產業研究院創始院長張亞勤。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國工程院外籍院士、清華大學智能產業研究院（AIR）創始院長張亞勤近日在一場院內閉門會議中透露，隨著人工智慧與機器人技術發展，未來10年，機器人數量可能超過人類，部分重複性工作將被取代。他還預測，AI會放大人類智商，未來每週工作時間可能縮減至兩天，且薪資水準未必下降。

▲AI機器人應用。（圖／路透社）

《快科技》報導，中國工程院外籍院士、清華大學智能產業研究院(AIR)創始院長張亞勤預測表示，未來10年機器人數量會超過人類數量，替代人類的一些工作。人類未來一周只需工作2天，工資不會減少，甚至還會變高。

張亞勤指出，預計到2035年，全球機器人數量將超過70億至80億，超越人類總人口，「AI與HI（人類智慧）將進入共存時代，人工智慧可放大人類智力，如同蒸汽機解放體力般，技術發展有助突破智力限制。」

張亞勤認為，可重複性的體力與腦力工作將逐步由機器人承擔，從工業機器人、社會機器人到家庭機器人，既可能替代既有職務，也將創造新型工作機會。

不過，他也提到，技術進步未必完全改變社會運作模式，例如視訊會議普及後，航空出行並未減少，同時，「一週工作兩天」雖具技術基礎，但要能實現仍面臨就業轉型、財富分配及社會保障制度等挑戰，需避免技術紅利過度集中，確保勞動市場與社會體系平衡發展。