基隆地檢「檢察官疑放高利貸」！月收利息375萬　約地檢停車場面交

▲基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌放高利貸，遭檢方搜索。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署驚傳司法官重大貪瀆疑案。檢察官林渝鈞遭指控長期從事高利放貸，並涉嫌利用檢察官身分對借款人施壓，甚至以職權恐嚇，強逼簽署高額債務契約抵債。基隆地檢署今（25）日清晨6時許指揮調查局北部機動工作站等單位展開大規模搜索，針對林男辦公室、宿舍及其蔣姓前妻等多處地點進行搜索，全案朝違反《貪污治罪條例》藉勢藉端勒索財物等重罪方向偵辦。

檢調接獲檢舉，林渝鈞對外自稱「校長」，自2022年起疑透過蔣姓前妻牽線，向有資金需求的高姓自來水承包商提供借貸。高男自2024年4月至同年8月間，累計向林借款約2230萬元，月利率高達3.5分至5.6分，並依林指示每月提領375萬元利息，於地檢署地下停車場面交現金。

高男指控，因無力持續支付高額利息，林男要求其與父親承認高達1億元的虛構債務，並強迫轉讓公司設備作為抵償，過程中更以「資金來自同事借款」、「股東包含警分局長及政府官員」等說詞施壓恐嚇。

據了解，高男不堪沉重利息壓力，於2024年12月檢具雙方對話錄音及完整金流資料，向調查局北機站提出檢舉。檢調初步調查發現，林男疑透過前妻及李姓前女工友充當白手套進行資金流轉與洗錢，實際放款金額恐遠超2230萬元，年利率更高出法定利率上限5%逾10倍。

目前檢調仍持續搜索並清查相關證據，全案涉案範圍與相關責任仍待進一步釐清。