　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

守護民主首都　郭國文籲青年投入里長選舉

▲民進黨台南市黨部召開記者會，宣布里長登記與青年輔選規劃。（記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨台南市黨部召開記者會，宣布里長登記與青年輔選規劃。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年底地方大選腳步逼近，台南市民進黨市黨部於農曆年前完成議員登記作業後，預計3月9日至3月13日辦理黨籍里長登記，由於期程較往年提前，不少有意投入基層選舉者已向市黨部諮詢提名規定與輔選機制，市黨部表示，將整合選區與鄰里資源，透過系列活動推動輔選工作，為基層扎根布局。

主任委員、立委郭國文表示，政治工作核心仍在地方，無論市議員或立法委員角色，政策推動都需回到基層網絡與選民服務。他指出，面對區域發展與人口結構變化，政黨需培養熟悉地方脈絡的人才，持續深化基層經營。

▲民進黨台南市黨部召開記者會，宣布里長登記與青年輔選規劃。（記者林東良翻攝，下同）

郭國文說，縣市合併後區域發展面臨新課題，青年世代若能投入里長選舉，不僅有助於世代接棒，也能讓公共政策更貼近民意。市黨部將推動青年輔選團，結合實地走訪與社群經營，協助有意參選者將政策轉化為具體服務語言，強化與鄰里互動。

市黨部指出，除傳統掃街、社區座談等「陸戰」方式外，也將運用社群平台與Podcast等數位工具進行政策說明與議題溝通，並規劃培力共識營，協助青年熟悉選務與公共事務運作。

目前包括安南區、新化區及南區等地已有多名青年表達參選意願。郭國文認為，基層選舉是民主深化的重要環節，透過青年投入與在地服務，可擴大地方執政基礎，也有助於強化政策溝通與民意回饋。

▲民進黨台南市黨部召開記者會，宣布里長登記與青年輔選規劃。（記者林東良翻攝，下同）

市黨部表示，後續將依登記與提名程序推動相關作業，並整合空戰與陸戰資源，協助有志投入基層選舉者順利參與選戰，持續扎根鄰里、服務市民。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／男歌手認錯了！酒駕撞死運將「鞠躬道歉」
快訊／Gogoro台灣＆海外最新計畫曝！　新款聯名車3／3發
無菸政策一堆菸蒂！她籲設3分鐘吸菸區：不然1根菸蒂蔣萬安深蹲
天價拖吊公司在台中！大門深鎖撲空　同行揭黑底
等不到台積電下跌！　夫妻「合資500萬」閉眼All in
快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會黑名單
冷氣墜17樓砸死政大女學霸！　二審判決出爐
股市小白「只買1檔ETF」　過完年超害怕：1個月賺百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松228登場　警預告加強交通疏導

打造國際慢活生態度假露營聖地　鳳林生態遊憩區第二次公開招商

世棒經典賽熱血登場！花蓮市4場應援派對曝　強棒市集同步開賣

縮短健康距離！花蓮徧鄉原住民就醫、產檢　交通費補助開放申請

守護民主首都　郭國文籲青年投入里長選舉

富采攜手華山送暖　200份年菜陪孤老安心過年

草莓季尾聲送暖！陳亭妃攜手民間捐250盒草莓　南家扶甜在心

陳亭妃馬年小提燈亮相　蝴蝶蘭、珍奶、虱目魚全入燈

A1死亡數大減近45％　黃偉哲：持續深化道安策略不鬆手

收到發票中千元簡訊怕被騙　里港警火速查證解惑

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松228登場　警預告加強交通疏導

打造國際慢活生態度假露營聖地　鳳林生態遊憩區第二次公開招商

世棒經典賽熱血登場！花蓮市4場應援派對曝　強棒市集同步開賣

縮短健康距離！花蓮徧鄉原住民就醫、產檢　交通費補助開放申請

守護民主首都　郭國文籲青年投入里長選舉

富采攜手華山送暖　200份年菜陪孤老安心過年

草莓季尾聲送暖！陳亭妃攜手民間捐250盒草莓　南家扶甜在心

陳亭妃馬年小提燈亮相　蝴蝶蘭、珍奶、虱目魚全入燈

A1死亡數大減近45％　黃偉哲：持續深化道安策略不鬆手

收到發票中千元簡訊怕被騙　里港警火速查證解惑

仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松228登場　警預告加強交通疏導

東京巨蛋應援規範看這裡！蔡其昌：國旗可帶但尺寸要注意

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產後私密處變鬆弛可自然恢復　醫教緊實心法：給媽媽半年時間

比特幣失守65000美元！00909價甜引買氣　法人曝後市關鍵

爆乳黃牛夫妻又起訴！被實名制打趴　賣GD演唱門票欠一屁股債

台南取消兩段式左轉「事故下降21%」　魏嘉賢讚：若執政要在花蓮盤點

川普4月訪中救人？　黎智英女兒受邀「現身國情咨文演說」

回家囉！7隻擱淺小虎鯨「全數野放」　確認穩定重返大海

昨天濃霧取消7航班影響604人　金門機場今早仍有近200人候補

【你各位要倒大楣了】海軍垃圾亂丟！　艦長印章、軍帽漂上岸超傻眼

地方熱門新聞

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

帶猛犬闖兒童公園溜滑梯　民眾嚇傻

收發票中千元簡訊怕被騙　警火速查證解惑

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

A1死亡數大減近45％台南持續深化道安策略不鬆手

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

陳亭妃馬年小提燈亮相蝴蝶蘭、珍奶、虱目魚全入燈

曾坐輪椅蓋章快閃　游忠鈿病逝

守護民主首都郭國文籲青年投入里長選舉

草莓季尾聲送暖！陳亭妃攜手民間捐250盒草莓南家扶甜在心

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

富采攜手華山送暖200份年菜陪孤老安心過年

嘉義番路春節遊　半天岩櫻花吸睛搶購潮

2026台灣燈會倒數7天　嘉義16大燈區亮點曝

更多熱門

相關新聞

與綠營合作？魏嘉賢突宣布參選花蓮縣長　挑戰傅崐萁人馬

與綠營合作？魏嘉賢突宣布參選花蓮縣長　挑戰傅崐萁人馬

前花蓮市長、無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢今（22）日無預警宣布，將投入年底花蓮縣長選戰。魏嘉賢表示，「我不說空話，只用經驗與行動，為花蓮打造看得見的未來。請把花蓮交給我，讓我們一起向前」。而國民黨花蓮黨團早早推薦提名傅崐萁人馬吉安鄉鄉長游淑貞參選縣長，魏嘉賢近來大力批評花蓮縣府施政，外界也觀察魏是否會與綠營合作。

模範里長遇死劫畫面曝！走斑馬線被撞...搶救14天離世

模範里長遇死劫畫面曝！走斑馬線被撞...搶救14天離世

5連霸模範里長公務外出被車撞倒　搶救14天辭世享壽81歲

5連霸模範里長公務外出被車撞倒　搶救14天辭世享壽81歲

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜通話30分鐘

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜通話30分鐘

再爆李四川琉球惡霸家族史　四叉貓：姪子工地潑漆、車放武士刀

再爆李四川琉球惡霸家族史　四叉貓：姪子工地潑漆、車放武士刀

關鍵字：

民主首都郭國文里長選舉

讀者迴響

熱門新聞

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

彭佳慧回應了！

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫證實了

最不會社交三大星座！

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

初九「天公生」8禁忌別犯做錯2件事招窮氣

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

腸胃不適「竟是大腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

更多

最夯影音

更多
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面