守護民主首都　郭國文籲青年投入里長選舉

▲民進黨台南市黨部召開記者會，宣布里長登記與青年輔選規劃。

記者林東良／台南報導

年底地方大選腳步逼近，台南市民進黨市黨部於農曆年前完成議員登記作業後，預計3月9日至3月13日辦理黨籍里長登記，由於期程較往年提前，不少有意投入基層選舉者已向市黨部諮詢提名規定與輔選機制，市黨部表示，將整合選區與鄰里資源，透過系列活動推動輔選工作，為基層扎根布局。

主任委員、立委郭國文表示，政治工作核心仍在地方，無論市議員或立法委員角色，政策推動都需回到基層網絡與選民服務。他指出，面對區域發展與人口結構變化，政黨需培養熟悉地方脈絡的人才，持續深化基層經營。

郭國文說，縣市合併後區域發展面臨新課題，青年世代若能投入里長選舉，不僅有助於世代接棒，也能讓公共政策更貼近民意。市黨部將推動青年輔選團，結合實地走訪與社群經營，協助有意參選者將政策轉化為具體服務語言，強化與鄰里互動。

市黨部指出，除傳統掃街、社區座談等「陸戰」方式外，也將運用社群平台與Podcast等數位工具進行政策說明與議題溝通，並規劃培力共識營，協助青年熟悉選務與公共事務運作。

目前包括安南區、新化區及南區等地已有多名青年表達參選意願。郭國文認為，基層選舉是民主深化的重要環節，透過青年投入與在地服務，可擴大地方執政基礎，也有助於強化政策溝通與民意回饋。

市黨部表示，後續將依登記與提名程序推動相關作業，並整合空戰與陸戰資源，協助有志投入基層選舉者順利參與選戰，持續扎根鄰里、服務市民。