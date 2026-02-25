球迷注意！　蔡其昌：WBC東京巨蛋可帶國旗「但不要太大」

▲蔡其昌接受黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者詹詠淇／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽3月5日於東京巨蛋登場，新任民進黨團總召、中華職棒會長蔡其昌今（25日）提醒，要帶國旗進場沒問題，但不要太大，因為球場規定面積不可以過大影響別人。談及效力於大聯盟芝加哥小熊的台美混血球員「龍仔」Jonathon Long傷勢，蔡其昌說，初步檢查跟精密檢查都沒有骨折，但小熊隊希望可再觀察，會持續跟小熊隊接洽聯繫。

新任民進黨團總召、中華職棒會長蔡其昌今（25日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。談及下周不少球迷即將前往東京巨蛋替台灣隊加油，蔡其昌提醒，可以帶國旗進場，但依照相關規定不要太大，「不是不能帶」，是大國旗會擋到人家，這是東京巨蛋的規定。如果是小的，包括別針、手搖等都沒問題，但不可以面積過大影響別人，這是球場對於大小的規定。

針對「Team Taiwan挺台灣應援小組」在募資平台嘖嘖發起「台灣之夜」的活動爭議，蔡其昌表示，知道大家努力在買票，台日在東京轉播的部分，嘖嘖平台有請聯盟協助租借場地，但公播問題面臨很多困難，嘖嘖最近也被罵，可能有很多要注意的細節，要服務大家做更好，聯盟就盡量協助，但出發點是好事。

蔡其昌指出，如果不能到東京應援，在台灣看公播容易多了，有大型轉播，包括地方政府跟各單位有舉辦，在家裡看也可以。國家隊需要大家集氣，比賽就是這樣，球迷當然有影響，球迷的支持會讓球員更有信心，也讓球員有壓力，大家那麼支持，不認真、不全力以赴怎麼行。

蔡其昌說，「會長希望大家多給選手鼓勵」，選手都很用心，輸贏自己不知道，但大家都是全力以赴投入訓練、比賽。希望大家能享受比賽，多多給選手鼓勵，球是圓的，輸贏不知道，但自己信任選手和教練團。

蔡其昌提到，台灣對澳洲的賽事非常重要，對澳洲、韓國是前進邁阿密的重中之重，這不是國家機密，澳洲和韓國也是把台灣隊當首要敵人，這是公開的秘密，相信教練團會做最好的安排，他真的希望上帝保佑，選手不要受傷。

蔡其昌也指出，自己3月4日會飛日本，去幾天還要看成績，如果打到邁阿密，天數就會比較多，國人對棒球的關注度比立法院更多，這是很有趣的現象。

談及效力於大聯盟芝加哥小熊的台美混血球員「龍仔」Jonathon Long目前傷勢，蔡其昌表示，初步檢查沒問題，細部檢查也沒大問題，小熊回應說沒有大礙，沒有骨折到直接說不能參加，但是小熊態度比較積極，認為要持續觀察。

蔡其昌表示，沒有骨折到不能打，但雙方都在觀察，Long對小熊是重要資產要保護好，台灣也希望Long很健康，但比賽就是比賽，如果沒辦法發揮，戰力剩下5、6成，教練團也會考量是不是徵召其他人。

蔡其昌在會後接受媒體專訪時也強調，每天都有聯絡，但不能直接看到Long的狀況，初步檢查跟精密檢查都沒有骨折，持續跟小熊隊接洽聯繫。他強調，以Long的身體健康為第一要務，如果健康無虞、發揮實力也無虞，那必然延續過去想法跟計劃。

蔡其昌說，小熊隊希望Long留在隊上多觀察幾天，教練團也尊重。至於什麼時候來台灣或是直接去宮崎報到，這兩天持續發展中，健康是第一，第二是什麼時間到，依照優先順序考量Long的狀況。