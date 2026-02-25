富采攜手華山送暖　200份年菜陪孤老安心過年

▲富采攜手華山基金會募集200份年菜，過年送暖孤老。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



全球光電科技企業富采長期投入LED與光電技術創新，也持續實踐企業社會責任。今年首度攜手華山基金會，發起「富采夢想號：圓夢計畫—華山基金會愛心年菜募集活動」，於農曆春節完成募集200份孤老年菜、總計20萬元，協助失依、失智、失能長輩安心過好年。



富采除捐款支持外，也動員員工走入社區，與華山基金會新市天使站站長及義工一同將年菜送至長輩家中，逐一說明餐點內容與食用方式，並協助張貼春聯，讓原本冷清的住家多了年節喜氣與笑聲。



配合失智症防治關懷，富采員工更運用簡易圖卡、桌遊陪伴長輩互動，在輕鬆氛圍中引導思考、促進手眼協調與記憶刺激。企業表示，希望關懷不僅止於節慶物資，更透過真誠陪伴，成為長輩生活中的穩定支持力量。



隨著台灣邁入超高齡社會，獨居及行動不便長者面臨生活照顧挑戰，關懷訪視、陪同就醫、取藥與物資協助等需求日益增加。華山基金會表示，台南B新市天使站到宅服務車已使用13年，長期奔波服務偏鄉與市區長輩，車況老舊亟待汰換，盼社會各界響應支持。



華山基金會指出，到宅服務車每輛募款目標為100萬元（含未來5年必要支出），可開立捐款收據，並提供信用卡授權等多元捐款方式，期盼更多企業與民眾共同參與，讓愛心服務不中斷。



富采表示，企業成長來自社會支持，也應將資源回饋社會。未來將持續投入在地公益行動，與民間團體攜手，讓祝福在新的一年持續奔放，為更多孤老送上溫暖與希望。