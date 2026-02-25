北台灣降溫3地有雨　228連假全台濕答答

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天鋒面通過、東北季風影響，北台灣略為降溫，苗栗以北、基隆北海岸及宜花有局部降雨。明天雨勢趨緩、短暫回溫，周五至下周二受到2波鋒面及華南雲雨區影響，雨區更廣泛，全台都有降雨機率，北部再度降溫。

中央氣象署預報員朱美霖表示，未來一周天氣變化快速，北部、東北部受2波東北季風影響，陸續有降雨出現。今天清晨鋒面通過，北方高壓南下，東北季風影響，北台灣溫度逐漸下降，北部也有局部降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她指出，目前台灣上空有中高層雲系通過，清晨有一波較明顯降雨，隨著北方東北季風南下，雨勢趨緩；今天苗栗以北、基隆北海岸及宜花有局部降雨機率。

朱美霖表示，這波東北季風晚間就會逐漸出海減弱，明天台灣附近轉為東風至東南風，氣溫回升，但華南又有鋒面逐漸形成，周五受第2波鋒面影響，加上華南雲雨區東移，水氣偏多，第3波鋒面則在下周一、二逐漸影響。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，今、明天降雨較為局部及零星，周五至下周二鋒面陸續通過，伴隨華南雲雨區東移，北部及東北部有降雨外，中南部也有斷斷續續雨勢。

她表示，明天桃園以北地區、中部以北山區及東半部有明顯降雨，周五、周六中部以北、東半部降雨明顯，下周日華南雲雨區影響，中部以北地區、南部山區及東半部降雨機率偏高，下周一、周二中部以北、東半部降雨廣泛，南部也有零星雨。

另外，她也說，明天晚間至周五金門及馬祖有雷雨出現，可能伴隨劇烈天氣，提醒民眾留意。

溫度方面，朱美霖指出，北台灣今天受東北季風影響，白天溫度降為20度左右，感受偏涼，晚間各地也偏涼。明天東北季風減弱，各地白天都有25至28度。周五下一波東北季風影響，北台灣再度降溫，其他地區受降雨影響，溫度也會略為下降。下周日短暫回暖，下周二北台灣又有降溫趨勢。