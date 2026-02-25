牛奶浴草莓1斤「要價1639元」…民眾驚呆！　陸專家分析：不現實

▲銷售人員聲稱，因草莓培育過程使用大量牛奶施肥。（示意圖／Unsplash）

記者廖翊慈／綜合報導

中國遼寧一位居民23日發影片稱，在高速公路上看到標示「葡萄330元1斤（人民幣，下同，約台幣1502元）、草莓360元1斤（約台幣1639元）」的廣告看板，產地為遼寧熊岳，直呼「讓我這個本地人都驚呆了！」相關銷售人員也證實，因水果有經過「牛奶浴」才開出此價。

據《極目新聞》報導，不少網友在留言區表示難以置信，「真的有這麼貴？」也有人稱，在從瀋陽開往大連的高速路上也見過相同廣告，「當時嚇得一哆嗦」；還有貴州網友表示，當地高速也出現類似宣傳，「原來一兩百，現在都漲到300多了！」

相關銷售人員24日上午證實，廣告內容屬實。銷售人員表示，水果由遼寧營口澍誠國峰農業有限公司種植，品種分別為「國王葡萄」與「國王草莓」，目前在北上廣深等全國四五十個城市設有銷售配送中心。廣告牌上標示的是全國統一零售價，葡萄與草莓價格略有差異，批發價則為400元2斤（約台幣1821元）。

▲▼路過民眾拍下的廣告看板。（圖／翻攝自微博）

對於高價原因，公司銷售人員王先生表示，產品採用「原生態種植」，不使用農藥，施肥以牛奶與有機肥為主，公司擁有100多項檢測報告，經中國國家質檢部門檢測達到無農藥殘留標準。

該公司宣傳影片稱，草莓種植土壤採用黑龍江非基因改造大豆豆餅培養，高台種植模式屬於獨家技術，草莓苗由中國農科院提供，每株成本約4元（約台幣18元），灌溉時以800斤牛奶兌水澆灌，使草莓香甜濃郁。

不過，河北省食品檢驗研究院官網科普指出，「牛奶草莓」其實是一個品種名稱，並非因灌溉牛奶而得名，而是因果實帶有類似牛奶香氣。林業果樹研究所專家也表示，牛奶主要成分為水與蛋白質，蛋白質需分解為氨基酸後植物才能吸收，實際上等同於施用氮肥，直接以牛奶大量澆灌草莓並不現實。