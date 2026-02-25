　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳欣岱批蔣萬安無菸燈會　游淑慧反擊：醫生為政治失去專業是病態

▲吳欣岱。（圖／記者陳家豪攝）

▲吳欣岱。（圖／記者陳家豪攝）

記者郭運興／台北報導

台北燈節在西門町、花博展區登場，展區及周邊全面禁菸，違者最高可罰1萬元。不過，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱則批評，蔣萬安燈會吸菸區不夠，至少走三分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區，政策永遠要考慮行為科學，否則會累死所有人。對此，國民黨北市議員游淑慧今（25日）回擊，懂醫學，卻不從健康出發、不懂公共政策，卻裝會批評，當醫生為吸菸者講話？那誰替孩子老人說話？醫生因為政治，失去專業立場是病態。

游淑慧表示，吳欣岱批評蔣萬安的無菸燈節政策，還拿東京舉例，說吸菸區不夠、應該走三分鐘就要有一個。請問一下，為什麼要燈節活動要讓吸菸夠方便？請問，是站在醫學專業？還是站在滿足菸癮便利？

游淑慧表示，在人流擁擠的展區內，要如何廣設方便易達吸菸區？如果吸菸區過於密集，會不會造成二手菸在展區擴散？燈節是家庭活動，現場有多少長者、多少孩童？市長要守護的是他們的健康權，不是少數吸菸者的方便。

游淑慧質疑，吳欣岱身為心臟血管專科醫生，理應最清楚吸菸與二手菸對心血管疾病的風險，今天卻把焦點放在「吸菸區不夠方便」？還拿東京來說事，自己真想說井底之蛙。

游淑慧指出，因為台灣的無菸政策，本來就比日本更進步，日本長期以來甚至存在「室內可吸菸」的陋習，很多餐廳、居酒屋都可吸菸，二手菸暴露問題爭議多年，直到東京奧運前才被迫強化規範，但仍保留大量例外。

游淑慧指出，反觀台灣，《菸害防制法》早已實施多年，大幅限制室內公共場所吸菸，而校園、醫療機構、政府機關、交通場站全面禁菸，近年更擴大戶外特定區域無菸化。其實台灣是走在亞洲前段班，吳欣岱卻拿推動禁菸的後段班來學習，有點不倫不類。

游淑慧認為，公共政策不是討好每一種行為，當吸菸自由與他人健康權衝突時，優先保護孩子與長者，才叫治理。吳欣岱若真心關心公共健康，應該站在「降低菸害暴露」這一邊，而不是替吸菸便利辯護。

游淑慧直言，無菸燈節不是政治操作，是城市價值的選擇。大家要的是一個讓人安心呼吸的城市，而不是一個對煙霧視而不見的城市，市府捍衛市民健康只是正常表現，但醫生因為政治，失去專業立場卻是病態。

游淑慧強調，無菸燈節，不是苛刻，是進步，很多公共政策，台灣可以比日本更好，有些，本來就已經更好。

稍早，吳欣岱也發文回應外界批評，無菸城市是蔣萬安自己說的，吸菸區也是市府規劃的；而迪化街周邊在政策上路後，菸蒂數量明顯暴增，同樣是客觀事實。指出執行問題、要求政策修正，本來就是公共討論最基本的一環。

吳欣岱表示，但有人不談政策，只談動機。有人批評她，說她建議增設吸菸區，是因為她是老煙槍；也有人說她是在為反而反。這種為了政治立場，把是非黑白全部攪成一團的做法，堪稱最佳示範。

吳欣岱強調，如果連討論「如何讓無菸政策更加有效」，都要被貼標籤、被人格攻擊，那也難怪許多本來可以讓台北更好、台灣更好的公共討論，最後都因為別有用心的政治操作而選擇沉默。

吳欣岱直言，不過自己也不是被嚇大的。身為醫師，對二手菸、三手菸的危害，比大多數人都清楚。不然就這樣吧。既然無菸城市是蔣萬安提的，別人提出建議又不聽，那就照原來的規劃。今年台北燈會期間，自己在周邊每看到一個菸蒂，就請蔣萬安深蹲一下。這樣既促進健康，又兼顧環保，邏輯一致、又為政策負責，大家都開心。

▼國民黨北市議員游淑慧。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼游淑慧 。（圖／記者黃克翔攝）

