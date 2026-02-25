　
總預算卡關「TPASS 2.0回饋金」沒錢發　公路局：領取時程另公布

▲▼國道客運,公路客運,國光客運。（圖／國光客運）

▲總預算卡關，TPASS 2.0常客優惠回饋金延遲發放。（示意資料圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

「115年度中央政府總預算案」仍在立院卡關，通勤旅客領取TPASS 2.0常客回饋金受到衝擊。公路局公告，原定今天(25日)起可領取的1月回饋金將延遲發放，領取時程將另行公布，每月回饋持續計算，權益不受影響。

即將邁入3月，今年度總預算仍躺在立院尚未完成審議，由於沒有經費，TPASS 2.0每月給予旅客的回饋金確定延後發放。

公路局官網公告，115年度TPASS 2.0常客優惠，包含年滿70歲以上自願繳回駕照TPASS乘車回饋，原定115年2月25日起領取115年1月回饋金，因年度預算尚在審議程序，公路局將另行公布115年回饋金領取時程，民眾每月乘車回饋情形將持續計算，權益不會受到影響。

根據規定，TPASS 2.0常客優惠搭乘公車、客運和短途國道客運，每月搭乘11次到30次，回饋乘車金額15%，每月搭乘31次以上，回饋乘車金額30%；若搭乘台鐵、雙北捷運等每月11次以上，加碼回饋2%。

另TPASS 2.0+常客優惠，則推出每月搭乘91條中長途國道客運路線2次，可享15%乘車金額回饋，搭乘4次可享30%乘車金額回饋。

雖旅客TPASS2.0常客優惠回饋金延遲發放，不過給予公共運輸業者的補貼目前仍未中斷。首都客運總經理李建文表示，公車業者感謝各級主管機關，知道業者經營困難，需要現金流周轉，目前補貼撥款順利，國道客運的補貼也都有撥款，期盼民眾對公共運輸有信心。

國光客運表示，目前旅客使用TPASS乘車不受影響，地方和中央政府給業者的補貼還未有影響，根據相關資訊，今年中旬前應該沒有問題。

02/23 全台詐欺最新數據

