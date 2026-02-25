草莓季尾聲送暖！陳亭妃攜手民間捐250盒草莓　南家扶甜在心

▲陳亭妃、陳怡珍與民間善心人士捐贈250盒草莓予南家扶中心。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

草莓季進入尾聲，春天的甜味提前在台南飄散，立委陳亭妃、市議員陳怡珍與服務團隊執行長蔡旺詮攜手民間善心力量，於25日上午前往南家扶中心，捐贈約250盒新鮮草莓，將當季最鮮甜的滋味送給弱勢家庭與孩子，現場洋溢溫馨氣氛。

此次活動由青果西施顏嘉縈號召山甲青果行「桔子潔潔」及滿億行共同響應，一箱箱草莓整齊擺放，孩子們圍在一旁好奇張望，有人忍不住脫口而出「好香」，讓現場多了幾分春日的溫暖。

陳亭妃表示，草莓總讓人聯想到幸福與被疼愛的感覺，因此特別趕在產季結束前，把這份「甜甜的心意」送到孩子手中。她說，也許只是一盒草莓，但對孩子而言，可能是一種被關心、被記住的感受，希望透過實際行動讓孩子知道，社會一直在他們身旁。

陳怡珍指出，許多家庭平時生活壓力沉重，孩子未必常有機會品嚐當季水果，這次捐贈不只是物資支持，更是一種陪伴與鼓勵。看到孩子們開心地道謝，讓在場每個人都深受感動。

蔡旺詮則表示，感謝民間夥伴熱心響應，讓善意從一個念頭化為具體行動。他說，台南是一座充滿人情味的城市，只要有人願意牽線，社會力量就能凝聚，把溫暖送進需要的角落。

南家扶中心代表也表達感謝，表示草莓將分送給服務中的弱勢家庭與兒少，讓孩子在日常生活中感受到社會支持。對許多家庭而言，這不僅是水果，更是一份被看見與被關懷的心意。

陳亭妃強調，照顧弱勢與陪伴孩子成長，是長期且持續的工作，未來將持續串聯社會資源，與民間團體合作，把關懷送到更多角落，讓台南的孩子都能在支持與愛中安心成長。