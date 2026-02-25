陳亭妃馬年小提燈亮相　蝴蝶蘭、珍奶、虱目魚全入燈

▲立委陳亭妃發表馬年創意DIY小提燈，搖搖馬造型吸睛。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



迎接2026丙午馬年，立委陳亭妃延續多年傳統，偕同多位市議員與服務團隊舉行記者會，推出全新設計的「馬年創意DIY小提燈」，今年花燈以童趣十足的搖搖馬造型為主體，並首度將台南代表性農漁產與城市意象融入設計，打造兼具節慶祝福與城市行銷意義的特色燈款。



此次記者會除市議員到場力挺外，台灣蘭花協會（TOGA）、台南市農會及漁會代表也出席支持。花燈設計從蝴蝶蘭、芒果、珍珠奶茶到虱目魚，化作提桿與彩繪細節；底座則融入台灣各地標誌景點圖騰，營造搖搖馬帶著大家環島旅行的意象，讓花燈不僅是節慶裝飾，也成為展現台南產業實力的象徵。



陳亭妃表示，今年以「搖搖馬」為主體，一方面象徵馬年奔騰向前的祝福，也喚起陪伴孩子成長的童年記憶。提桿點綴蝴蝶蘭花形意象，象徵台南在全球蘭花產業的地位；彩繪融入虱目魚與芒果元素，代表農漁產實力；珍珠奶茶圖騰則象徵台灣美食文化的國際能見度。她希望透過親子DIY組裝過程，讓孩子在歡笑中認識土地，讓花燈成為一張「會走動的台南名片」。



陳亭妃也提到，去年台南歷經地震與颱風等挑戰，城市在考驗中展現韌性與團結。「搖搖馬在晃動中仍能穩住、繼續前行，就像台南在風雨後依然向前。」她說，這盞燈象徵守住平安與希望，陪伴市民迎向嶄新一年。



她指出，自己長期關注蝴蝶蘭產業發展，並在國會推動相關產業聯盟。台南作為全球重要蘭花生產重鎮，蝴蝶蘭在國際市場維持競爭優勢，代表台灣農業的實力與品質，因此特別將蝴蝶蘭元素融入花燈設計，象徵產業守成與持續發光。



陳亭妃表示，每年創意花燈皆由團隊從零構思，希望在節慶氛圍中傳遞城市的信心與溫度。今年以「台南第一」為精神主軸，象徵農業、科技、文化與城市發展持續向前，也邀請家長帶著孩子一起領取DIY花燈，在提燈走春中迎接「一馬當先」的新年。