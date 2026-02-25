　
社會 社會焦點 保障人權

北市名店「女員工12小時離奇凍死冰庫」　關鍵時間軸曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台北市文山區某知名餐廳69歲劉姓女員工，23日晚間10時30分左右進入店內冷凍庫，停留長達12個小時，隔日被發現時已經明顯死亡，警方調查後已初步排除他殺嫌疑。法醫高大成認為，死者生前最後動態是釐清案情的關鍵，出門前有無特別打招呼，「若有，可能是最後的道別」。

北市名店「女員工12小時離奇凍死冰庫」　關鍵時間軸一次看（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

▲案發關鍵時間軸。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核。）

女員工停留冷凍庫12小時死亡

據了解，劉女在該餐廳任職將近30年，2月23日晚間9時她與家人一起吃晚餐，晚間10時外出說要去找朋友，並在晚間10時30分左右來到餐廳，隨後進入冷凍庫，直到隔天上午10時40分左右，其他員工發現冷凍櫃無法打開，請鎖匠到場協助，這才發現她已經明顯死亡。

警方初步排除他殺嫌疑

警方調查發現，現場無外力攻擊或其他傷痕，初步排除他殺嫌疑。此外，劉女有攜帶手機，在冷凍庫的12個小時期間卻未打電話求助，加上冷凍庫設有緊急開門裝置，位置就在劉女的頭部上方，因此警方研判劉女可能是自行進入後反鎖庫門，導致失溫死亡。

死亡時間難判定

台北地檢署檢察官24日下午5時會同法醫進行相驗，因遺體長時間處於零下10多度環境，導致遺體僵硬，難以精確判定死亡時間，鑑識人員只能先行確認身分並排除外力介入情形。家屬已同意擇日解剖，是否涉及藥物、毒物、酒精反應或內傷等因素，仍有待相關單位進一步釐清。

【相關新聞】獨／餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

北市名店「女員工12小時離奇凍死冰庫」　關鍵時間軸一次看（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

▲案件疑點仍有待釐清。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核。）

高大成揭釐清案情關鍵

法醫高大成分析，這種情況就如同在高山上，在極度低溫的環境下，人體的反應迅速，若沒有水、足夠衣物，大概30分鐘到1小時就失溫，產生昏迷；此案因遺體處於低溫狀態，屍斑、失溫、屍僵等表徵都失準，究竟是輕生還是意外，就看死者最後出門前有無跟家屬特別打招呼，「若有，那有可能是最後的道別」。

【相關新聞】女員工陳屍餐廳冰庫　「如高山凍死」高大成：30分鐘內失溫昏迷

▲台北市文山區某知名餐廳發生女員工陳屍冰櫃案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲業者發表聲明，承諾會協助家屬處理後續事宜。（圖／記者張君豪翻攝）

業者發聲盼外界給予空間

而劉女工作的餐廳在事後之後，也受到外界高度關注。業者24日晚間10時許透過臉書發表聲明，表明警方已排除此事件與工作內容、職場環境有關，他們會全力配合檢警調查，另外，為了保護逝者隱私，希望外界給予空間，避免不實指控或過度揣測，以免對家屬造成二次傷害。

業者表示，事發之後已暫停營業進行內部整頓，除了消毒及更換所有食材，也會為全體員工安排專業心理諮商與輔導，並協助逝者家屬處理後續事宜，若有需要，願意視情況提供經濟支援。

【相關新聞】女員工陳屍冷凍庫　業者深夜發聲：警方已排除與職場有關

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980。

