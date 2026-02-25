強調和平！賴清德稱對岸「中國大陸」　重申維持現狀、和好相處

▲2026大陸臺商春節活動。（圖／總統府提供）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德昨24日出席臺商春節活動，針對兩岸關係發表重要論述。賴總統引述蔡前總統提出的「民主、對話、和平、對等」四項原則，明確表達從蔡前總統到他任內都希望能夠兩岸維持現狀，台灣希望能與「中國大陸」和好相處，並且特別強調，兩岸共同的敵人是天災與傳染病，共同目標則是增進兩岸人民福祉。海基會董事長蘇嘉全則指出，「願意遞出橄欖枝來改善兩岸關係」。

賴清德總統昨24日午間前往臺中出席「2026大陸臺商春節活動」時表示，去年臺灣在國際情勢與關稅壓力下仍交出亮眼成績單，今年經濟成長率預估可達7.71%，政府將以科技與傳統產業雙引擎，持續推動臺灣經濟穩健成長；也將推動「AI新十大建設」、培育50萬名AI應用人才，並協助中小微企業數位與淨零轉型，同時善用國內充沛資金，推動重大建設與金融升級，讓科技與傳產並進，帶動臺灣邁向智慧化發展新階段。

賴總統在致詞時首先感謝全球臺商，強調無論臺商身處何地，都是臺灣經濟力量的延伸，在產業鏈分工中與本土企業創造雙贏。回顧過去十年的經濟表現，賴總統提到政府自蔡前總統任內起，便以拚經濟為優先，解決各項投資障礙並推動「投資臺灣三大方案」，使年經濟成長率維持在3.2%的高標，股市更從8千多點一舉躍升至交接時的2萬3千多點，確立了立足臺灣、佈局全球的戰略地位。

針對去年的表現，總統說，非常感謝海內外企業共同合作，去年雖然面臨美國關稅的壓力，但是臺灣仍然交出亮眼成績，全年經濟成長率高達8.68%，國民平均所得達3萬9,492美元，失業率接近3%，是近20年來最佳的就業狀況。股市在去年金蛇年上漲1萬點，突破了3萬3千點。展望今年，行政院主計總處已預估臺灣經濟成長率可望高達7.71%，國民平均所得預計突破4萬美元，達到4萬4,181美元。另有國際機構對臺灣今年經濟表現的評估，甚至高於主計總處預期，推估經濟成長率將超過8%。

總統接著指出，今年經濟成長動能主要來自兩股力量。其一為人工智慧化時代來臨，臺灣具備跨國際實力的科技產業持續發展；其二則是在對美關稅談判中獲得相當待遇，使傳統產業亦能獲得一股助力。換言之，傳統產業與科技產業如同兩個引擎，共同推動臺灣經濟飛躍進步。在此情況下，其他行業亦可望有不錯的發展。因此今年政府團隊也將緊密合作，在多個面向上持續努力。

為迎接全面智慧化，賴總統宣布推動「AI新十大建設」，目標在2040年前培育50萬名人才，創造15兆元產值，並完成三項重要任務：第一，打造AI創新創業生態系，讓年輕人可以利用人工智慧創業；第二，協助臺灣百萬家中小企業導入人工智慧，推動數位轉型與智慧化；第三，建立未來全臺灣在食衣住行育樂各面向的智慧生活圈，帶動臺灣經濟發展。

在金融與產業轉型方面，總統強調臺灣金融三業累計資金已達130兆元，政府將精準運用：首先推動「亞洲資產管理中心」以達成金融升級並留住資金；其次規劃「1兆元基礎建設」投入國家發展；第三則全力協助170萬家中小微企業，提供稅賦減免、技術輔導及數位、淨零雙轉型，確保中小企業隨高科技產業同步升級。

此外，總統回顧產業發展脈絡，從蔡前總統時期的「5+2產業創新」到「六大核心戰略產業」，奠定深厚基礎。他上任後則提出「五大信賴產業」，特別強調「國防科技產業」的重要性，將國防特別預算視為保家衛國與推動產業轉型的雙重關鍵經濟預算。

談及兩岸議題，總統表示，從蔡前總統到他任內，政府都希望能夠兩岸維持現狀。蔡前總統第一任曾提出，對中國的「善意不變、承諾不變」，不會在壓力下屈服、也不走對抗的回頭路；第二任則以更精簡文字提出四個原則：「民主、對話、和平、對等」，充分表達臺灣希望能與中國大陸和好相處，他上任後同樣堅定捍衛國家安全，維持臺海穩定及印太和平，其中關鍵之一是維持現狀。

總統回憶，2013年擔任臺南市長期間，曾因臺南直飛香港航線啟航時赴港，當時接受香港媒體採訪時就曾提出，希望臺灣與中國大陸能經由交流取代圍堵、對話取代對抗，兩岸和平發展；2014年訪問上海復旦大學也提到，希望兩岸能夠經由交流對話，取得了解、理解、諒解、和解，並和平發展。上任總統後更不止一次公開聲明，兩岸共同的敵人是天災地變、傳染病，共同目標是增進兩岸人民的福祉。期盼交流合作，讓兩岸能夠朝向和平共榮的方向發展。

海基會董事長蘇嘉全談到兩岸關係，他表示兩岸關係的根本不在口號，而在人民；不在對立，而在理解。交流或有起伏，但人民往來與經貿連結早已深植社會。海基會將遵循政府政策，在對等尊嚴的原則下，持續推動健康有序的交流。只要有利於人民福祉，我們都願意遞出橄欖枝來改善兩岸關係。

蘇嘉全指出，面對中國大陸經濟結構調整與全球市場重組，台商未來布局，勢必更加多元。海基會將在制度與職責範圍內，持續做好服務與溝通工作，並結合世界台商總會與各洲台商總會資源，協助大家因應轉型、連結台灣優勢、行銷全球市場。

蘇嘉全再次強調，海基會的大門永遠為大家而開。無論回台投資、短暫停留，或只是交換意見，「互相開講」，都歡迎到海基會坐坐、「來奉茶」。各位在第一線的觀察與心聲，我們都願意傾聽，也會如實向政府團隊反映。

活動出席有總統府國策顧問暨世界臺灣商會聯合總會名譽總會長林見松、總統府國策顧問暨亞洲臺灣商會聯合總會名譽總會長林凱民、陸委會主委邱垂正、經濟部次長江文若、海基會董事長蘇嘉全、副董事長兼秘書長羅文嘉、副董事長許勝雄、工商協進會理事長吳東亮、工業區廠商聯合總會理事長許正雲、漢翔公司董事長曹進平等亦出席是項活動。