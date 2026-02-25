　
大陸 大陸焦點 特派現場

在伊朗華人曝物價飛漲30％　華聯會備妥8輛遊覽車隨時撤離

▲目前仍有200多名大陸公民在伊朗經營生意和工作，待情勢出現惡化才會撤離。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲目前仍有200多名大陸公民在伊朗經營生意，待情勢出現惡化才會撤離。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

美伊關係持續緊張，雙方要打要談也還未作出最後定論，伊朗當地華人透露，物價近月上漲約三成，經商與生活均受到影響。面對未知的危機或情況，伊朗華僑華人聯合會表示，已備妥撤離方案與8輛遊覽車，一旦情勢升高可啟動撤離機制，前往最近口岸撤離。

▲目前仍有200多名大陸公民在伊朗經營生意和工作，待情勢出現惡化才會撤離。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報導，據新華社消息：美國《紐約時報》當地時間2月22日報導，美國總統川普已告訴其顧問，他「傾向於在未來數日（對伊朗）進行初步打擊」，然後在未來數月發動一場更大規模的軍事打擊，迫使伊朗「屈服」並按美方要求達成協議。

在伊朗從事礦石業的華僑華人聯合會聯絡員譚小林表示，在伊朗的多數中國人目前已返國，仍留在伊朗的主要是因為仍有廠房或工程尚未結束，受緊張局勢影響，當地物價約上漲30%，牛肉、羊肉、食用油與米價漲幅較為明顯，貨物進出口受阻，貨幣貶值也對生產與生活造成影響。

▲目前仍有200多名大陸公民在伊朗經營生意和工作，待情勢出現惡化才會撤離。（圖／翻攝瀟湘晨報）

譚小林稱，當地已有近兩個月處於緊張氛圍，民眾難免出現恐慌情緒，2025年6月因以伊衝突升級，在中國駐伊朗使領館指導下，華聯會曾協助中國公民撤離，當時人數更多，目前則約有200多名中國同胞留在伊朗。

譚小林表示，伊朗華聯會已制定完整撤離方案，在德黑蘭設有指定聯絡點，一旦情勢惡化，將透過群組通知集中，華聯會準備8輛遊覽車，可開往亞塞拜然與亞美尼亞口岸撤離，從德黑蘭出發約6至8小時可抵達口岸，預估20小時內完成出境。

路透：伊朗擬向中國採購超音速反艦飛彈

路透：伊朗擬向中國採購超音速反艦飛彈

路透社引述6名知情人士報導，伊朗正接近與中國敲定一項軍購協議，擬採購中國製造的CM-302超音速反艦巡弋飛彈。談判時正逢美國在伊朗周邊部署大規模海軍兵力，區域情勢更顯敏感。

快訊／美國下令撤離貝魯特非必要人員

快訊／美國下令撤離貝魯特非必要人員

紐時：伊朗恐指使代理勢力「發動恐攻」

紐時：伊朗恐指使代理勢力「發動恐攻」

阿曼證實美伊2／26日內瓦再談　傳德黑蘭願就核計畫讓步

阿曼證實美伊2／26日內瓦再談　傳德黑蘭願就核計畫讓步

伊朗聯合中俄軍演！　首測長程飛彈

伊朗聯合中俄軍演！　首測長程飛彈

伊朗華人撤離物價美伊戰爭德黑蘭

