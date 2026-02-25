韓國瑜稱國情報告需考慮賴清德「攝護腺」　蔣萬安：要實問實答

▲蔣萬安上午出席松山奉天宮-新春祈福參拜 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德23日邀請五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜會後透露，賴總統接受到立法院國情報告，方式上會採取統問統答。韓國瑜昨日於朝野協商上則表示，盼朝野立委12人發言，每人5分鐘「總統66歲了考慮他攝護腺」。台北市長蔣萬安今（25日）受訪笑稱， 韓院長很幽默，不過想重點是賴總統到立法院國情報告，希望可以實問實答。

立法院長韓國瑜於國政茶敘後證實，總統賴清德同意赴立法院進行國情報告，並採「統問統答」方式。對此，朝野各黨團雖態度正面，但均強調形式之外，「實問實答」才是核心關鍵。

韓國瑜昨主持朝野黨團協商時則強調，總統來就成功，沒有共識就是零分，盼開創新局成立典範，並希望全程時間為2小時，第一階段總統報告半小時，第二階段立委依黨派分為5、5、2，每人5分鐘，第三階段總統再報告半小時，「總統66歲了，考慮他的攝護腺，1個小時讓他休息10分鐘。」

蔣萬安今日今天上午到松山奉天宮新春祈福參拜，被問到韓國瑜指國情報告時間要考慮賴清德「攝護腺」，蔣萬安笑說，韓院長很幽默，但認為重點是賴總統到立法院國情報告可以「實問時答」。