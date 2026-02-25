女被7男持刀「輪流性侵」　男友遭壓制逼看過程

▲女子遭7名男子輪流性侵。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一名28歲女子與男友開車外出時遭到一群持刀惡徒攔車，至少7名男性對她輪流性侵，整個過程都當著她男友的面前進行，甚至在施暴後強迫受害者轉帳1萬印度盧比（約新台幣3450元）。這起案件點燃社會怒火，要求當局嚴懲嫌犯。

多人攔車 當男友的面性侵她

NDTV報導，這起事件發生在阿薩姆邦（Assam），受害女子2月19日與男友當時人在車上，不過到了距離西爾恰爾鎮（Silchar）數公里遠的地方時，突然有一群乘車出現的男子靠近。

家屬指控，這群人約有7到8名，先是上前問話，隨即翻臉抓人，部分的人負責壓制受害者的男友，接著一個個當著男友的面，對受害女子性侵施暴。

事發後，受害女子選擇報案，稱至少有7名男子性侵她，事後還被逼迫轉帳1萬印度盧比至其中一人的帳戶中。

針對此案，當地警方已立案展開調查。警方表示，受害者已指認2名嫌犯，分別是25歲男子尼洛特帕爾（Nilotpal Das）與27歲男子蘇博爾（Subol Das），兩人已於22日落網。這起事件曝光後引爆大批民眾怒火，數千名當地人透過社群媒體發文，要求當局對嫌犯採取嚴厲行動。