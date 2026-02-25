　
    • 　
>
地方 地方焦點

A1死亡數大減近45％　黃偉哲：持續深化道安策略不鬆手

記者林東良／台南報導


台南市道路交通安全策略再深化，市長黃偉哲24日主持2月份道安會報，聽取各小組工作報告，根據交通部事故統計資料顯示，台南市2025年1至11月30日死亡人數與2023年事故統計基期持平，受傷人數則減少1183人，降幅達2.2%；2026年1月A1死亡人數較去年同期減少9人，與前3年同期平均相比也減少8人，減幅接近45%。


整體每10萬人口死傷人數雖仍偏高，但數據已連續呈現下降趨勢。黃偉哲肯定道安團隊努力，並感謝春節期間投入交通疏導的第一線同仁，讓市民返鄉與出遊能在相對安全順暢的環境下完成行程。


交通局長王銘德指出，市長將道路安全列為市政重點，親自主持道安會報並督導跨局處推動防制作為。市府依據國家道路安全綱要計畫，擬定115年重點工作，推動「台南市道路交通安全多元提升計畫」，提出9大行動計畫、21項推動策略與33項具體執行工作，從工程、教育、執法三面向同步強化。

在工程面，市府持續優化人行安全設施，包括設置行人專用號誌與早開時相、標線型人行道、行人庇護島及行穿線退縮等措施，透過時間與空間分隔機制，降低人車交織風險。換句話說，就是讓「人」被看見，也被優先保護。


教育面則鎖定微型電動二輪車使用快速成長趨勢，將交通安全納入校園課程，辦理自行車模擬路考，並結合跨局處聯合稽查，從源頭建立正確騎乘觀念與法治意識。畢竟交通安全不是口號，而是每天都會發生的真實場景。


執法面則持續推動精準執法策略，針對易肇事熱時、熱區與重要路段加強取締酒駕、大型車違規、闖紅燈、未停讓行人及嚴重超速等重大違規行為。不是全面撒網，而是鎖定高風險因子，讓違規成本真正提高。


王銘德也提到，鑒於往年農曆春節前後交通事故相對嚴峻，市長特別指示提前部署，道安團隊除強化熱門景點與主要幹道車流管理，也即時提供交通、停車與公車資訊。警察局在春節前即啟動春安工作，加強酒駕取締與提升見警率，道安宣導團則透過電視、戶外媒體、LINE社群及CMS可變標誌發布交通資訊，並深入社區宣導，降低事故風險。

交通局表示，本周適逢228國定假期，也進入春節尾聲，預期將出現出遊與北返車潮，相關單位將持續即時監控重要道路與路口狀況，彈性調整號誌與警力部署，提醒市民務必遵守交通規則，確保行車安全。


數據會說話，但安全不會自動發生。從人行環境改善到微電車管理，再到精準執法，台南市正用更細膩也更務實的方式，試圖把交通事故曲線一點一滴壓低。道路安全沒有煙火，但每少一件事故，都是城市真正的進步。

A1死亡數大減近45％　黃偉哲：持續深化道安策略不鬆手

A1死亡數大減近45％　黃偉哲：持續深化道安策略不鬆手

