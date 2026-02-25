網友質疑對美軍購不知買什麼　黃暐瀚：自己關在黑箱抱怨世界一片黑

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

媒體人黃暐瀚24日回應網友質疑「對美軍購黑箱、不知道買什麼」一事，他表示，去年這些人說不知道，自己還能理解，但隨著訊息不斷地公開，只能說「是你自己不願接受訊息，把自己關在黑箱，然後抱怨這世界為什麼一片黑」？軍購不是單方面想買什麼就可以買到，這不是到 7-11 挑選商品，無論藍綠白任何政治人物，都不可小覷。

黃暐瀚發文表示，到底要跟美國買什麼？有關對美軍購，一直在網路上大喊「到底要跟美國買什麼？沒有人知道」的網友們。

黃暐瀚表示，去年十一月這些人說不知道，自己還能理解，但隨著訊息不斷地公開，第一、去年12月17日，川普政府宣布對美軍購 3500 億（海馬士、M109A7自走砲、拖2B飛彈、標槍反甲飛彈）。

黃暐瀚指出，第二、今年1月14日，我國防部說明，國內產製3000億。

黃暐瀚指出，第三、今年2月8日，金融時報披露，美計劃對台軍購6000億（愛國者飛彈等四個系統，呼應國防部一月中的說明）。

黃暐瀚直言，到現在還有網友留言「只知道三千億，另外9500億都不知道，都是黑箱」。只能說「是你自己不願接受訊息，把自己關在黑箱，然後抱怨這世界為什麼一片黑」？

黃暐瀚提到，上次專訪許毓仁（美國智庫研究員），講得很清楚，台灣對美軍購必須先跟美國協商，決定項目之後提出要價書（LOR Letter of Request），等美國國務院與國防部告知美國國會後（國會未反對），美方才會對台灣提出發價書（LOA Letter of Offer and Acceptance），這時「發價書」就會列明規格、價格與交期，等台灣國會通過。（川普宣布對台軍售111億美金，其中三個項目的發價書即將在3/15到期，時間很緊迫了）

黃暐瀚強調，所以，沒有執政的政黨，是無法提出對美軍購版本的。因為不是單方面想買什麼就可以買到（不然我想買核彈、買F-35、買核子動力潛艦，可能嗎），這不是到 7-11 挑選上架商品，軍購對台灣來說，一直都是保家衛國，維護民主生活方式的重中之重，無論藍綠白任何政治人物，都不可小覷。