國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安德魯爆在白金漢宮「一絲不掛」　女按摩師登門服務酬勞曝光

▲▼ 已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案再掀醜聞風暴，英國前王子安德魯與不明女子有近距離肢體接觸的照片曝光 。（圖／路透））

▲安德魯與不明女子有近距離肢體接觸的照片近期曝光 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）性醜聞風暴持續延燒，女子珍妮洛尼（Monique Giannelloni）爆料，她先前曾被秘密帶入白金漢宮，為安德魯進行裸體按摩服務，且安德魯當時在房內直接全裸一絲不掛。

秘密進入白金漢宮　安德魯全身赤裸

紐約郵報報導，南非籍按摩師珍妮洛尼（Monique Giannelloni）稱她的這段經歷發生在2000年6月，當時是由已故性犯罪者艾普斯坦的共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）一手安排。

當時安德魯親自帶她進入房間，過程完全避開嚴格審查，且房內外都沒有安排任何私人隨扈，整場按摩在極其私密的狀態下進行。珍妮洛尼回憶，當時安德魯先和她打招呼之後，便進入浴室，但再次現身的時候就已經是全身一絲不掛的狀態，只能移開視線，且感到非常尷尬。

「我當時非常緊張，因為那是在白金漢宮」，珍妮洛尼透露，當時她只是依照熟記的手法進行按摩，且安德魯扯掉毛巾的速度非常快。事後，她收到一張由白金漢宮開出、金額為75英鎊（約新台幣3175元）的支票。

▲▼ 英國白金漢宮。（圖／路透）

▲珍妮洛尼被秘密帶入白金漢宮替安德魯按摩，事後拿到白金漢宮開出的支票。（圖／路透）

珍妮洛尼強調，她並不知道安德魯與艾普斯坦之間的關係。她先前提過，她曾多次造訪麥克斯威爾在倫敦貝爾格萊維亞（Belgravia）的住所，而此處正是安德魯與已故受虐女子朱弗里（Virginia Giuffre）合影的地方。

事實上，安德魯熱愛按摩已非新聞。前英國公務員曾指控他把按摩費用報公帳，艾普斯坦管家阿萊西（Juan Alessi）也曾爆料，安德魯在艾普斯坦豪宅借住期間，天天都要按摩。

安德魯上周才因涉嫌公職人員行為失當遭逮捕，據信他曾在擔任英國貿易特使期間，向艾普斯坦洩露貿易文件，恐怕面臨最重終身監禁的刑罰。

▼安德魯恐怕面臨最重終身監禁的刑罰。（圖／路透）

安德魯爆在白金漢宮「一絲不掛」　女按摩師登門服務酬勞曝光

相關新聞

英前駐美大使涉「淫魔」案被逮

安德魯「落魄照」掛進羅浮宮　標題酸爆

安德魯白金漢宮按摩英國王室

