俄烏戰爭陣亡數恐飆50萬　紐時：俄羅斯二戰以來最慘

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭開打至今邁入第5年，幾乎無跡象顯示這場致命衝突的殘酷程度有所降低，俄烏雙方今年陣亡人數可能來到50萬人，其中俄軍傷亡慘重。紐約時報報導，這場衝突或許已讓俄軍承受二戰以來大國未見的慘烈傷亡。

獨立俄媒Mediazona與BBC俄語服務24日所公布的最新統計，已確認有20萬186名俄軍陣亡，且這是保守的下限而非上限。華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）則推估，俄方死亡人數可能高達32萬5000人，傷亡總數更逼近120萬人。至於烏軍方面，CSIS估，自戰爭爆發以來，已有50至60萬名烏兵受傷、陣亡或失蹤，其中10萬至14萬人戰死。

目前基輔當局面臨嚴峻的兵源短缺問題，徵兵體系效率不彰加上逃兵率攀升，前線部隊無法維持完整編制。莫斯科透過高額入伍獎金與招募囚犯，大致補足人力缺口。

▲智庫稱，俄羅斯仍有能力將這場侵略戰爭持續整個2026年。（圖／達志影像／美聯社，下同）

只不過軍事智庫國際戰略研究所（IISS）稱，即便面臨經濟與人力壓力，俄羅斯仍有能力將這場侵略戰爭持續整個2026年，且對歐洲的飛彈與無人機威脅正不斷擴大。

根據IISS的報告，俄羅斯2025年國防支出至少1860億美元，較前一年實質成長3%，佔GDP比重高達7.3%，遠超美國的兩倍與英國的三倍。

報告分析，儘管俄羅斯經濟成長放緩，可能導致2026年軍費實質下滑，但國防金融專家麥格蒂（Fenella McGerty）提醒，「自2021年以來軍事支出已實質倍增」，這讓莫斯科得以持續大量採購軍備並招募新兵，維持對烏克蘭的高強度攻勢。

該智庫執行長吉蓋里奇（Bastian Giegerich）警告，莫斯科正利用戰爭研發新戰術與武器，包括現代化Shahed-136無人機，其射程可達2000公里，足以打擊全歐洲目標。

吉蓋里奇表示，這凸顯北約必須增加飛彈防禦與反無人機系統投資的必要性。去年9月，有21架俄製無人機闖入波蘭領空，迫使多座機場關閉。

為了應對來自俄羅斯的威脅，歐洲北約盟國和加拿大去年承諾2035年前將國防預算提高至GDP的3.5%，但智庫警告，這需要持續且大規模的投資，多數盟國恐難達標，且歐洲要降低對美軍事依賴至少要到2030年代中期。