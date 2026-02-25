駁賴清德「德意志」換柯建銘　蔡其昌：若恨之入骨根本不用談總召

▲新任民進黨團總召蔡其昌接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨團「萬年總召」柯建銘正式卸任，而總統賴清德隸屬的新潮流立委蔡其昌也在柯建銘的「成全」下成為新任黨團總召。談及外界評論換總召為賴清德「德意志」的展現，蔡其昌今（25日）表示，這是誤解，不要忘記柯建銘是不分區立委，而賴清德是黨主席，若真對柯恨之入骨，「根本連總召都不需要談，他黨的部分他怎麼去處理」；且總統手要伸入立法院有一定難度，儘管賴清德跟柯建銘從大罷免一路以來，確實有意見相左，但這都是民進黨正常文化，自己也跟賴清德有很多意見相左的地方。

隸屬新潮流的新任民進黨團總召、中華職棒會長蔡其昌今（25日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。針對總召改選，黃暐瀚詢問，怎麼看不管是媒體還是藍營立委，都會說這件事就是「德意志」的貫徹，因為總統賴清德下令要換掉柯建銘，「再怎麼樣你都不可能擋得住」，而蔡其昌就是被賴清德點名出來取代柯建銘的。

「這裡有很大的誤解成分啦」，蔡其昌直言，第一，總統手要伸進來立法院有一定難度，「這是民進黨的文化跟傳統」。很簡單，如果賴清德一定要這麼做，賴其實有更多的手段，「柯建銘總召他是不分區立委，賴總統是黨主席」，如果賴真的對柯恨之入骨、非怎樣不行，「那他很簡單嘛，他根本連總召都不需要談，他黨的部分他怎麼去處理，對不對？」講白話，內行的就知道這是什麼意思。

蔡其昌坦言，賴清德跟柯建銘或許從大罷免一路以來，可能有些意見相左，「可是意見相左對我來講也很正常，我跟賴總統有很多意見相左的地方」，這都是民主政黨內部很正常的文化跟現象，特別是民進黨，「在這個情況底下，他們有意見不同，這絕對是事實，這個沒有什麼好隱瞞的」，自己跟賴清德也不見得什麼意見都一樣。

蔡其昌指出，賴清德是總統，有其影響力，但他能不能去影響民進黨團所有成員？不可能百分之百，說幾個不分區立委要聽總統的話可能，但去問其他民進黨立委，問比較悍、比較資深的委員，「你去問堅哥（王世堅），看是不是總統說怎樣就怎樣」、「你問邱議瑩委員」。

黃暐瀚點評，民進黨蠻特別的，大家各有各的獨立性，大鳴大放，遇到有些議題時會很團結。蔡其昌說，「是啊，你叫秉叡委員，看他有沒有辦法說完全都照總統的，他也每一天在批評，他也是有意見」。蔡其昌認為，講這個話（指德意志）都是抽象式概念在思考每個政黨運作，民進黨沒有辦法這樣，不是說賴清德沒有影響力，有些人如南部立委林俊憲、林宜瑾，他們跟賴清德是長期戰友，說他們聽賴清德的話，這個不要否認。黃暐瀚則認可地說，這樣講話很實在。