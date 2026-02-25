　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞

川普執政1年成績單！GDP成長超預期　AI拯救製造業「就業反下跌」

▲▼美國總統川普於當地時間11日在白宮東廳出席一場關於煤電的活動，展示簽署的行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普回鍋逾1年來推動多項經濟改革政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普於當地24日發表第二任期首次國情咨文演說，回顧他執政逾1年來，大規模經濟政策改革結果好壞參半，儘管經濟成長強勁且科技投資蓬勃發展，但就業成長停滯、通膨居高不下等問題仍困擾美國家庭與企業。最高法院20日推翻川普經濟政策核心的緊急關稅政策，更使經濟前景不確定性進一步加深。

《路透》統整指出，川普的經濟政策涵蓋廣泛，經常與其外交政策及「美國優先」政治議程重疊，主要措施包括透過減稅刺激消費與經濟成長、徵收關稅以增加政府收入並減少對進口依賴、加強移民管制以協助本土求職者、以及推動能源與銀行業等產業的大規模去監管化。

GDP增長超出預期

在經濟成長方面，美國去年初因企業搶在關稅實施前加速進口而出現萎縮，年底則因史上最長政府停擺導致成長放緩。但期間經濟成長仍超出預期，AI投資熱潮與強勁消費支出成為主要動能。今年川普的大型減稅法案預計將進一步推升成長力道。

關稅收入與貿易逆差

關稅政策從川普上任初期就扮演核心角色。企業在他就職前就加速進口以規避關稅，反而暫時擴大了川普原本想縮減的貿易逆差。分析師指出，關稅或許能隨時間推移縮小進出口差距，但目前尚未實現。最高法院雖推翻緊急全球關稅，但川普政府課徵15%新關稅以取代部分稅項，並誓言運用各種權限確保關稅收入不減。

製造業產量上升但就業人數減少

製造業在川普進口關稅與高借貸成本雙重壓力下仍實現復甦，AI投資熱潮功不可沒。分析師認為隨著減稅生效，復甦可望持續擴大。但產出增加並未帶動製造業就業復甦，川普第二任期內工廠就業人數反而下降，打擊他透過貿易政策提振就業的雄心。

整體就業市場停滯

失業率略有上升但仍維持低檔，今年1月為4.3%，但去年整年僅增加18萬個工作機會，略高於2024年月均16.8萬的水準。分析師將就業減速歸咎於川普的移民管制政策，讓為其減少勞動力供給與需求。今年1月雖增加13萬個就業機會，但能否持續仍有待觀察。

通膨與負擔能力

通膨率較前總統拜登執政時期的疫後高峰已有所降溫，但聯準會追蹤的通膨指標去年底仍呈現年增趨勢，分析師預期此情況將持續數月，直到去年關稅效應消退。川普已提名前聯準會理事沃許（Kevin Warsh）於5月接任主席，金融市場預期屆時通膨將降溫，沃許可能從6月開始降息2次。降息也可能因勞動市場進一步疲軟而啟動。

住房負擔能力仍是美國家庭最關切的問題，川普去年底宣布多項政策試圖解決此困境，但房貸利率仍居高不下，全美多數地區住房供給嚴重不足，使得收入未高於中位數的家庭越來越買不起房。

02/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

美國聯邦最高法院20日推翻川普對等關稅政策，這項裁決被視為川普2.0最重大挫敗，卻可能意外成為他的救命符。CNN記者布雷克（Aaron Blake）分析，最高法院此舉雖重創川普招牌經濟政策，長遠來看反而可能讓他避開關稅戰持續傷害白宮與共和黨的政治危機。

川普經濟關稅政策就業市場通膨問題製造業

