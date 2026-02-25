川普執政1年成績單！GDP成長超預期　AI拯救製造業「就業反下跌」

▲ 川普回鍋逾1年來推動多項經濟改革政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普於當地24日發表第二任期首次國情咨文演說，回顧他執政逾1年來，大規模經濟政策改革結果好壞參半，儘管經濟成長強勁且科技投資蓬勃發展，但就業成長停滯、通膨居高不下等問題仍困擾美國家庭與企業。最高法院20日推翻川普經濟政策核心的緊急關稅政策，更使經濟前景不確定性進一步加深。

《路透》統整指出，川普的經濟政策涵蓋廣泛，經常與其外交政策及「美國優先」政治議程重疊，主要措施包括透過減稅刺激消費與經濟成長、徵收關稅以增加政府收入並減少對進口依賴、加強移民管制以協助本土求職者、以及推動能源與銀行業等產業的大規模去監管化。

GDP增長超出預期

在經濟成長方面，美國去年初因企業搶在關稅實施前加速進口而出現萎縮，年底則因史上最長政府停擺導致成長放緩。但期間經濟成長仍超出預期，AI投資熱潮與強勁消費支出成為主要動能。今年川普的大型減稅法案預計將進一步推升成長力道。

關稅收入與貿易逆差

關稅政策從川普上任初期就扮演核心角色。企業在他就職前就加速進口以規避關稅，反而暫時擴大了川普原本想縮減的貿易逆差。分析師指出，關稅或許能隨時間推移縮小進出口差距，但目前尚未實現。最高法院雖推翻緊急全球關稅，但川普政府課徵15%新關稅以取代部分稅項，並誓言運用各種權限確保關稅收入不減。

製造業產量上升但就業人數減少

製造業在川普進口關稅與高借貸成本雙重壓力下仍實現復甦，AI投資熱潮功不可沒。分析師認為隨著減稅生效，復甦可望持續擴大。但產出增加並未帶動製造業就業復甦，川普第二任期內工廠就業人數反而下降，打擊他透過貿易政策提振就業的雄心。

整體就業市場停滯

失業率略有上升但仍維持低檔，今年1月為4.3%，但去年整年僅增加18萬個工作機會，略高於2024年月均16.8萬的水準。分析師將就業減速歸咎於川普的移民管制政策，讓為其減少勞動力供給與需求。今年1月雖增加13萬個就業機會，但能否持續仍有待觀察。

通膨與負擔能力

通膨率較前總統拜登執政時期的疫後高峰已有所降溫，但聯準會追蹤的通膨指標去年底仍呈現年增趨勢，分析師預期此情況將持續數月，直到去年關稅效應消退。川普已提名前聯準會理事沃許（Kevin Warsh）於5月接任主席，金融市場預期屆時通膨將降溫，沃許可能從6月開始降息2次。降息也可能因勞動市場進一步疲軟而啟動。

住房負擔能力仍是美國家庭最關切的問題，川普去年底宣布多項政策試圖解決此困境，但房貸利率仍居高不下，全美多數地區住房供給嚴重不足，使得收入未高於中位數的家庭越來越買不起房。