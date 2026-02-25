6成美國人認為79歲川普「越老越失控」！　共和黨支持度下滑

▲ 川普將於當地24日晚間發表國情咨文。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

路透／益普索最新民調顯示，有61%美國民眾認為現年79歲的總統川普隨著年齡增長變得「行為失控」，其中包含30%共和黨支持者。這項為期6天的調查在當地23日截止，正好是川普發表國情咨文前一天。

民調結果顯示，89%民主黨支持者、64%獨立選民都認為川普愈發反覆無常。白宮發言人英格爾（Davis Ingle）則回應，這些調查結果是「虛假且絕望的說法」，並強調川普的「敏銳度、無與倫比的活力和史無前例的親民度」遠勝前總統拜登。

儘管如此，川普支持率仍維持在40%左右，與前幾個月相比變化不大。但僅45%受訪者認為川普「頭腦敏銳且能應對挑戰」，較2023年9月的54%明顯下滑。共和黨支持者中仍有81%認同川普思緒清晰，但民主黨與獨立選民的認同度分別降至19%與36%。

《路透》報導，川普自今年1月重返白宮以來，以驚人速度推出新政策，包括對數十國實施關稅、派遣聯邦執法人員打擊非法移民等。他的公開發言經常流露怒氣，上周更稱他認為最高法院推翻關稅政策「極度羞辱」。他將於今年6月年滿80歲，有望打破拜登創下的最高齡總統紀錄。